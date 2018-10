Lucro do Bank of America sobe 35% para 16.955 milhões de euros até setembro

O lucro do Bank of America atingiu os 19.657 milhões de dólares (16.955 milhões de euros) nos primeiros nove meses deste ano, mais 35,2% face a igual período do ano passado, indicou o grupo financeiro.

As receitas, no período em análise, somaram 68.511 milhões de dólares (59.086 milhões de euros), mais 2,4% na comparação com idêntico período do ano passado.

O presidente e presidente-executivo do Bank of America, Brian Moynihan, afirmou que os resultados apresentados denotam “um crescimento responsável, apoiado na sólida economia do país, bem como no desempenho do consumo”.

Assim sendo, prosseguiu: “Tivemos como resultado os lucros mais elevados, antes de impostos, da história do grupo”.

Nesse sentido, o lucro do Bank of America ascendeu a 6.701 milhões de dólares no terceiro trimestre (5.779 milhões de euros), mais 35% na comparação com igual período do ano passado, beneficiando também do impacto positivo da reforma fiscal posta em prática desde o início de 2018.

As receitas do banco cifraram-se, entretanto, em 22.777 milhões de dólares (19.641 milhões de euros nos ), mais 4,3% que em igual período do ano anterior.

Os depósitos do Bank of America, por seu lado, cresceram 4,7% no terceiro trimestre, para 1,34 mil milhões de dólares (1,15 mil milhões de euros), enquanto a carteira de empréstimos se cifrou em 929.800 milhões de dólares (801.821 milhões de euros), isto é, 0,3% mais que em igual período do ano precedente.

