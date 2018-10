Príncipe Harry e Meghan Markle vão ser pais

Meghan Markle, duquesa de Sussex e mulher do príncipe Harry, está grávida. A informação foi avançada pela Casa Real Britânica, que anuncia ainda que o primeiro filho do casal vai nascer na primavera de 2019.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2018