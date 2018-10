Sismo de magnitude 5 no norte do Chile sem vítimas ou danos materiais

Um sismo, de magnitude 5 na escala de Richter, afetou esta segunda-feira parte do norte do Chile, anunciou o Centro Sismológico Nacional, referindo que não existem registos, até ao momento, de vítimas ou danos materiais.

Segundo o Centro Sismológico Nacional da Universidade do Chile, o sismo foi sentido ao final da manhã de hoje, com epicentro localizado a 62 quilómetros a sudeste de Socaire e a 1.646 quilómetros a norte de Santiago.

Segundo o instituto sismológico, nas últimas 24 horas houve um total de oito sismos entre 4,5 e 3,3 graus de magnitude, principalmente no norte do país sul-americano.

O Chile, localizado no Anel de Fogo do Pacífico, é considerado um dos países com mais sismos do planeta.

Continuar a ler