Stormy Daniels: “Palmadas no rabo” de Trump e a recusa do #MeToo

“Eu fui uma verdadeira cabra com ele”. É assim que começa a primeira grande entrevista de Stormy Daniels, a ex-amante de Donald Trump, após o escândalo que a própria atriz e realizadora de filmes pornográficos espoletou no início do ano.

No meio de toda a tempestade mediática, política e judicial que envolve o presidente dos EUA, Stormy Daniels foi um dos nomes que mais tinta fez correr. A atriz esteve nas bocas do Mundo quando em janeiro de 2018 o The Wall Street Journal (WSJ) publicou um artigo onde explicava a forma como Donald Trump lhe pagou 180 mil dólares (através do seu advogado, Michael Cohen), um mês antes das eleições presidenciais, para esta não revelar que tinha tido relações sexuais com o atual líder norte-americano.

Desde então, Cohen declarou-se culpado de oito crimes num julgamento que tem leitura de sentença marcada para 12 de dezembro de 2018 e a taxa de popularidade de Trump desceu. Daniels, que salvo algumas exceções, ainda não tinha falado abertamente sobre o assunto, aceitou conversar com a revista New York sobre a relação que teve com Trump e as repercussões do escândalo que dela nasceu.

“Eu fui uma verdadeira cabra com ele”, começa por afirmar a atriz. A entrevista que deu à jornalista Olivia Nuzzi insere-se numa espécie de rubrica que explora a relação das mulheres com o poder. Precisamente por isso é que uma das primeiras perguntas estava relacionada com o facto de ter tido um dos homens mais poderosos do mundo numa posição submissa em termos sexuais. Foi no seguimento desta questão que Stormy Daniels afirma que “deu palmadas no rabo” de Trump (tradução da expressão norte-americana ‘spanking‘), algo que a própria terá sugerido, em jeito de brincadeira, e que Trump aceitou. “Ele ficou tão incrédulo com aquilo. Eu tinha sugerido a brincar, ele não estava à espera que eu o fosse realmente fazer. Obviamente que que o tinha de fazer”, afirma Daniels.

Duas pessoas tiveram uma relação sexual consentida: à primeira vista, nada de errado. O problema foi tudo o resto que se associou mais tarde. Ou seja, o facto de uma dessas pessoas se ter tornado presidente dos Estados Unidos e de ter pago para esconder o encontro sexual.

Daniels diz que passaram-se vários anos até ao dia em que estava “na sua”, a trabalhar em New Jersey quando o seu telefone “começou a explodir”. “Primeiro entrei em pânico. Tipo, ‘Oh meu Deus, o que vai acontecer? Eles vão mandar-me matar.’ Tinha assinado um acordo de confidencialidade.”, explica a própria ao falar da data em que o artigo do WSJ foi publicado.

As primeiras reações à polémica

A atriz e realizadora diz que tinha algumas suspeitas de que alguém iria divulgar o assunto. O seu advogado já lhe tinha falado disso por alto e garantido que ia correr tudo bem, bastava ela não dizer nada. Contudo, isso não foi suficiente para atenuar a sensação de pânico causada pelo divulgação da informação. “Toda a gente pensava que eu ou queria atenção ou estava a mentir. Eu não me importava que soubessem que tinha dormido com alguém, não queria era ser considerada mentirosa. Foi exatamente isso que aconteceu. As pessoas que acreditavam em mim pensaram que eu tinha divulgado a história para tentar extorquir o presidente. Os outros acharam que eu era uma interesseira. ‘Ah, a tua carreira na pornografia estava na sarjeta’. Na verdade não estava. Estava muito bem, até. Era a segunda realizadora mais bem paga da indústria e a mulher mais galardoada pela realização deste tipo de filmes. Estava a realizar filmes de grande orçamento todos os meses.”, explica Daniels.

Foi nesta primeira fase que tudo parecia correr pelo pior: muitos tinham medo de a apoiar publicamente, ninguém aparecia nas suas festas em discotecas… Tudo mudou, porém, com a publicação de um artigo da Rolling Stone que mostrou uma faceta mais íntima de Stormy Daniels. “O 60 Minutes [programa de jornalismo de investigação norte-americano] também fez uma grande diferença. As pessoas puderam perceber que não era um idiota”, acrescentou.

A dada altura, tal era a exposição mediática que estava a ter em jornais e televisões por todo o mundo, Daniels pensou: “Que se foda! Vou dizer a verdade. Não tenho nada a esconder. Não estou envergonhada”. Começou a assumir um papel mais interventivo no que a este assunto diz respeito (participou num sketch do programa humorístico Saturday Night Live, por exemplo) e sentiu na pele a transição do “ninguém queria ser filmado a entrar numa das minhas festas” para um novo público devoto, totalmente diferente daquele que tinha até então. “Os meus fãs antigos desapareceram porque homens brancos de meia-idade são, muitas vezes, apoiantes de Trump”.

“Vamos a isto, raparigas!”

As pessoas que hoje a procuram e enchem os seus espetáculos são, principalmente, “grandes grupos de mulheres” que, “muitas vezes” usam t-shirts com o seu nome “feitas em casa”. “Elas são barulhentas e estão chateadas. Ou gritam: “Que se foda o Trump!” Ou choram enquanto lhe contam coisas do género: “Eu fui molestada ou violada e tu deste-me inspiração para apresentar queixa contra o meu patrão”. “Merdas muito pesadas”, como caracteriza a própria, que lhe chegam “todas as noites”.

E o que pretendem estas mulheres? Stormy assume que não sabe bem o que fazer. Diz que tudo começou com ela a querer salvar “o seu próprio couro” e, de repente, ficou encarregue de “salvar o mundo”. “Isto foi muito difícil para mim”, afirma, dizendo logo de seguida que muitas vezes, quando saia do palco, “só queria chorar”. Começou a ser assolada por pelo medo de desiludir aquelas que nela acreditavam e depositavam esperança e muitas vezes deu por si a recusar “o desígnio” que lhe tinham depositado.

Um novo momento de viragem surgiu quando começaram a ser divulgadas imagens dos imigrantes mexicanos que eram “fechados em jaulas”. “Foi nesse momento que eu pense ‘ok, que se foda este filho da puta! Vamos a isto, raparigas!'”

Olhando para trás, Stormy diz que a sua experiência com Trump não foi assim tão importante. “As pessoas acham que isto definiu a minha vida, mas foram apenas 12 horas de um dia. É irritante porque eu sou muito mais que isso e só será isso que as pessoas vão recordar quando pensarem em mim.” De repente, todo o trabalho que desenvolveu ao longo dos anos, a carreira que solidificou dentro e fora (chegou a realizar videoclipes de música, por exemplo) da indústria pornográfica fica resumida a Trump.

Passaram-se dez anos desde a relação sexual que teve com o atual Presidente dos EUA e aquilo que tem agora é um “prestigio não merecido”. “Já cheguei a ter apoiantes de Trump a querer tirar fotografias comigo e a pedir autógrafos que me diziam: ‘só quero conhecer a senhora que ele escolheu para ter relações sexuais’. O que se passa com estas pessoas?!”, pergunta, enfurecida.

A recusa em assumir-se como uma vítima. “Ninguém me obrigou a nada”

O movimento #MeToo também já lhe chegou a ser associado mas Daniels sempre o recusou veemente. A atriz afirma que não pertence a esse grupo de mulheres porque “ninguém me obrigou a nada”. Deixa bem vincado que não é uma vítima e vai mais longe afirmando que essa definição retira poder a quem de facto foi assediado ou abusado sexualmente. “Trump não era o presidente na altura, era só um idiota num torneio de golf”, explica a atriz, defendendo que não se sentiu coagida a fazer o que quer que fosse.

Mais para o fim da entrevista Daniels debruçou-se sobre “o uso indevido de sexo enquanto poder” utilizado por algumas mulheres. Dá o exemplo de mulheres que usam o sexo como forma de recompensa quando o companheiro “faz o que elas querem”. Isso não reforça o poder das mulheres, enfatiza.

Falar abertamente sobre o que se gosta ou quer na cama, por exemplo, é algo que a atriz considera que valoriza o sexo enquanto forma de poder. “Acho que é algo desse género que as pessoas estão a retirar de mim. Elas podem não gostar do aspeto pornográfico mas eu estou a dominar a cena.” Dentro desta temática, Stormy Daniels ressalva que não quer “ajudar mulheres” mas sim “ajudar pessoas”, usando este argumento para se proclamar “não feminista”.

“Não interessa […] aquilo que temos entre as pernas. Eu costumava ficar muito irritada quando as pessoas comentavam: ‘Ah, a Stormy Daniels é a melhor realizadora feminina’. Eu perguntava sempre: ‘O que é que a minha vagina tem a ver com o assunto?'”

As revelações da realizadora e atriz pornográfica terminam da mesma forma que começaram: com polémica. Nas últimas declarações, Daniels diz ter pena dos homens num tempo em que o movimento #MeToo está a influenciar as relações entre homens e mulheres. “Um tipo já nem pode abrir a porta a uma senhora sem ser chamado de porco”, diz.

