Trânsito cortado nos dois sentidos na 2.ª Circular devido a acidente com camião

A circulação na Segunda Circular, em Lisboa, já foi reaberta no sentido Sul/Norte, mas permanece cortada no outro sentido. O acidente que ocorreu nesta manhã de segunda-feira envolveu um camião que circulava em contra-mão, tendo colidido com cinco viaturas, segundo fonte do INEM. No local encontram-se três ambulâncias, viaturas dos Sapadores Bombeiros de Lisboa, o INEM e a Polícia de Segurança Pública.

De acordo com a Polícia de Segurança Pública, o acidente rodoviário envolveu uma “viatura pesada de mercadorias” que capotou, tendo a carga caído no sentido contrário, o que obrigou ao corte “total” da via nos dois sentidos no início da manhã.

Segundo fonte do INEM, resultaram dois feridos da colisão – uma senhora de 65 anos (com ferimentos ligeiros, que foi transportada para o Hospital de Santa Maria) e outra de 62 anos (já com cuidados adicionais, tendo sido transportada para o Hospital de S. José).

Através do Twitter, o Comando da PSP confirmou o “corte total de estrada” e os avisos aos automobilistas que já se encontram em trânsito.

Corte total de estrada

Informamos que devido a acidente rodoviário na 2ª Circular, zona rotunda relógio com um 1 veiculo pesado de mercadorias, trânsito encontra-se cortado na sua totalidade em ambos os sentidos. Circule com precaução — P.S.P. COMETLIS (@PSPCOMETLIS) October 15, 2018

O acidente ocorreu no sentido Benfica-Aeroporto e às 07h45 o trânsito estava a ser desviado para a Rotunda do Relógio, de acordo com a PSP.

De acordo com um comandante da PSP, aguarda-se no local a chegada de um reboque para retirar a viatura o local e procede-se à limpeza da via, pelo que não se sabe quando é que a circulação será normalizada.

Há ainda suspeita de que seja crime rodoviário e o condutor do veículo pesado já foi detido.

