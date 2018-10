Agência S&P melhora ‘rating’ de longo e curto prazos da REN

A agência de notação financeira Standard & Poor’s (S&P) subiu o ‘rating’ de longo e curto prazos da REN — Redes Energéticas Nacionais, de BBB -/A-3 para BBB/A-2 com ‘outlook’ (perspetiva) estável, foi esta terça-feira anunciado.

De acordo com a empresa, a análise da agência de notação financeira “reconhece a boa performance da REN refletida na política financeira conservadora da empresa”, destacando-se ainda “a maior diversificação da atividade da empresa, na sequência das recentes aquisições da Portgás em Portugal e da participação de 42,5% na chilena Electrogas”.

Citada pela REN, a S&P indicou que o ‘rating’ atribuído realça “a resiliência da liquidez” da empresa nos testes de stress.

“Na sua nota de análise, a S&P sustenta ainda que a REN continua a ter um excelente perfil de risco no seu negócio, refletindo uma posição de monopólio natural como operador de transporte de eletricidade e de gás em Portugal, sustentado pela visibilidade que a agência reconhece sobre as receitas da REN, uma vez que são quase totalmente reguladas e não estão expostas ao risco de mercado ou volume”, segundo o comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

