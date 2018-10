Anna Burns é a primeira escritora da Irlanda do Norte a vencer o Man Booker Prize

Anna Burns, autora de Milkman (romance editado pela Faber & Faber), é a vencedora da edição do Man Booker Prize no ano em que o galardão celebra o seu 50º aniversário. Burns é a primeira escritora da Irlanda do Norte a vencer o prémio literário, um dos mais importantes de língua inglesa. O anúncio foi feito esta terça-feira pelo presidente do júri deste ano, o escritor e filósofo Kwame Anthony Appiah, durante a habitual cerimónia no Guildhal, em Londres, e entregue pela Duquesa de Cornwall, Camilla Parker Bowles. No evento estiveram presentes cerca de 100 convidados, segundo a BBC, incluindo o Prémio Nobel da Literatura Kazuo Ishiguro.

Milkman, o terceiro romance da escritora irlandesa, passa-se durante a época dos troubles, isto é, dos conflitos entre as duas Irlandas e foi baseado nas próprias experiências da autora. A história é contada da perspetiva de uma adolescente de 18 anos que é perseguida por um homem mais velho, the milkman (“o leiteiro”), que faz parte de uma organização paramilitar. Para o júri, trata-se de uma obra “incrivelmente original”. “Nunca lemos nada do género”, admitiu Appiah, citado pelo The Guardian. “A voz totalmente característica de Anna Burns desafia o pensamento e forma convencionais com a uma prosa surpreendente e imersiva. É uma história de brutalidade, de assédio sexual e resistência, à qual se junta um humor mordaz.”

We are delighted to announce our #ManBooker2018 winner is Milkman by Anna Burns https://t.co/ReKPbcWoM6 #FinestFiction pic.twitter.com/tW8vmF7nVj — Man Booker Prize (@ManBookerPrize) October 16, 2018

Além de Milkman, eram também finalistas ao Man Booker Prize de 2018 os romances Washington Black, da canadiana Esi Edugyan (Serpent’s Tail), Everything Under, da britânica Daisy Johnson (Jonathan Cape), The Mars Room, da norte-americana Rachel Kushner (Jonathan Cape), The Overstory, do norte-americano Richard Powers (William Heinemann) e The Long Take, do britânico Robin Robertson (Picador). Durante o seu discurso, o presidente do júri fez questão de elogiar todos os finalistas, que descreveu como capazes de “nos levar para lá da nossa zona de conforto, de tal forma que somos capazes de já não conseguir regressar”. “Estes livros falam muito do nosso tempo, mas acreditamos que são capazes de perdurar”, disse ainda.

Na altura do anúncio da shortlist, no final de setembro, o júri descreveu os seis finalistas deste ano como “muito inovadores, brilhantes, desafiantes e muito difíceis em certos momentos, mas de uma forma que nos faz sentir bem”. “Todos quebram barreiras, todos nos fazem pensar acerca de coisas sobre as quais talvez nunca tenhamos pensado antes”, afirmou a jurada Jacqueline Rose. “Falam de coisas sobre as quais apenas podemos falar agora. O tema recorrente é diferentes tipos de trauma, quer seja em relação ao ambiente ou em relação à mente”, disse por sua vez Leanne Shapton, também membro do júri de 2018, composto ainda por Val McDermid e Leo Robson, além do presidente Kwame Anthony Appiah.

No ano passado, o Booker Prize foi atribuído a George Saunders pelo seu romance de estreia, Lincoln in the Bard (editado em Portugal pela Relógio d’Água). Saunders foi o segundo norte-americano a vender o galardão depois de Paul Betty, na sequência da alteração das regras que permitiu a abertura do prémio a escritores obras tenham sido escritas originalmente em inglês e publicadas por uma editora registada no Reino Unido, independentemente da nacionalidade. Isto levou a que alguns criticassem a falta de diversidade geográfica dos vencedores do Man Booker que, este ano, foi finalmente quebrada.

