Corpo de Jamal Khashoggi foi esquartejado dentro do consulado saudita na Turquia

O corpo Jamal Khashoggi, que desapareceu a 2 de outubro depois de entrar no consulado saudita em Istambul, terá sido cortado em partes depois de o jornalista ter sido morto, disseram as autoridades turcas à CNN. Esta é uma das conclusões a que as autoridades chegaram, ao fim de nove horas de buscas dentro do consulado na segunda-feira.

Recep Tayyip Erdogan, presidente da Turquia, avançou esta terça-feira que a polícia estava à procura de materiais “tóxicos e apagados com tinta”, porque algumas áreas do consulado saudita de onde Khashoggi desapareceu foram pintadas de fresco.

Imagens captadas com recurso a câmaras de vigilância também mostraram vários veículos a saírem do edifício consulado da Arábia Saudita na Turquia para as vizinhanças da residência oficial do chefe do Consulado a 2 de outubro. Esse foi o dia em que Jamal Khashoggi entrou no consulado para tratar de documentos de que precisava para casar com a noiva, de nacionalidade turca. Entretanto, Mohammed Otaibi, o chefe do Consulado, terá saído do país, segundo notícias avançadas pela agência Anadolu.

Segundo a CNN, as autoridades responsáveis por investigar o desaparecimento do jornalista saudita estão a preparar-se para assumir que a morte de Jamal Khashoggi resultou de um interrogatório que correu mal nas instalações do consulado. Os agentes sauditas terão detido o jornalista, embora não tivessem qualquer ordem ou mandado judicial. Tudo isso vai ficar escrito nas conclusões do relatório da investigação.

Aos jornalistas, o presidente turco disse ter esperança de que “se possa chegar a conclusões que nos darão uma opinião razoável o mais rápido possível, porque a investigação está em cima de muita coisa”.

A Arábia Saudita voltou, entretanto, a negar qualquer papel no desaparecimento de Khashoggi, afirmou Donald Trump. Numa mensagem publicada no Twitter, o presidente norte-americano escreveu: “Acabei de falar com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita que negou totalmente qualquer conhecimento do que aconteceu no seu consulado turco. Ele estava com o secretário de Estado Mike Pompeo durante a chamada. E disse-me que já começou, e vai expandir rapidamente, uma investigação completa e cabal sobre este assunto. As respostas aparecerão brevemente”.

Just spoke with the Crown Prince of Saudi Arabia who totally denied any knowledge of what took place in their Turkish Consulate. He was with Secretary of State Mike Pompeo… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 16, 2018

