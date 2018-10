Eliminação de Vasco Ribeiro deixa ‘Kikas’ ‘sozinho’ no Meo Rip Curl Pro Portugal

O surfista português Vasco Ribeiro, convidado do Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e penúltima etapa do circuito mundial, foi terça-feira eliminado da prova portuguesa, ao perder na segunda ronda diante do australiano Wade Carmichael.

Depois da saída de prova do compatriota Miguel Blanco, Vasco Ribeiro também não conseguiu fazer melhor no terceiro ‘heat’, que foi bastante disputado até aos segundos finais. Os 7,90 pontos (3,97 e 3,93) alcançados pelo surfista luso quase superaram os 8,03 (4,33 e 3,70) de Carmichael, que este ano já atingiu duas finais em etapas do circuito mundial.

Frederico Morais é agora o único português ainda em prova, devendo disputar na quarta-feira a 12.ª bateria da segunda ronda, frente ao brasileiro Yago Dora.

O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal prolonga-se até 27 de outubro, na praia de Supertubos, em Peniche.

