Ex-porta-voz da PJ Militar está a ser ouvido pelo Ministério Público

De pasta verde na mão e um envelope ao lado, o major Vasco Brazão chegou esta manhã ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal para o segundo interrogatório desde que foi detido na chegada a Lisboa, no início de outubro, quando regressava de uma missão na República Centro Africana e já depois de o diretor da PJ Militar e de outros sete pessoas serem detidas. A pedido da sua defesa, o militar é ouvido pelos procuradores responsáveis pela Operação Húbris, que investiga a forma como foram recuperadas as armas furtadas dos Paióis Nacionais de Tancos, em junho do ano passado.

À entrada, acompanhado do seu advogado, Ricardo Sá Fernandes, o major do Exército optou por não dizer uma única palavra. A audição do ex-porta-voz da PJ Militar deverá servir para acrescentar novos dados — e eventualmente começar a esclarecer — a um ponto central no desfecho da Operação Húbris: o ex-chefe de gabinete do agora ex-ministro da Defesa, José Azeredo Lopes, sabia ou não da operação de encobrimento de assaltantes doa paióis por parte da PJ Militar? E sabia ou não da decisão de deixar a PJ civil fora dessa operação, para que a Judiciária Militar ficasse com os louros dessa recuperação?

Depois do primeiro interrogatório de Vasco Brazão, o general António Martins Pereira, enquanto ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes, entregou na última quarta-feira no DCIAP um memorando sobre a operação de recuperação das armas e que seria, nas palavras do próprio, a “documentação verdadeira” que Vasco Brazão e o ex-diretor da PJ Militar, coronel Luís Vieira, lhe teriam entregue numa reunião no seu gabinete, em novembro.

Horas depois, o Expresso e a Sábado publicavam que atribuíam a esse documento e onde era possível perceber os contornos da operação de encobrimento dos assaltantes, embora essa intenção não fosse explicitada com todas as palavras. Pelo meio, Azeredo Lopes foi sempre negando “categoricamente” ter tido qualquer conhecimento de quaisquer ilegalidades ou irregularidades cometidas pela PJ Militar.

É essa a expectativa para a audição de Vasco Brazão, esta terça-feira (seguir-se-ão, mais à frente, uma segunda audição do ex-diretor da PJ Militar e uma audição do general Martins Pereira). O major poderá trazer novos dados que esclareçam que documentação foi, afinal, entregue ao ex-chefe de gabinete do então ministro da Defesa. Neste contexto, Azeredo Lopes apresentou na última sexta-feira a demissão.

Continuar a ler