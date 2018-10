Fisco moçambicano vai testar cobrança eletrónica de IVA no primeiro trimestre de 2019

A Autoridade Tributária de (AT) Moçambique vai testar no primeiro trimestre de 2019 a cobrança do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) com recurso a aparelhos eletrónicos, anunciou fonte do organismo.

O equipamento vem facilitar os procedimentos de cobrança do imposto, com destaque para a redução de custos operacionais para pequenos produtores, anunciou Marcos Miguel, citado pela última edição do Jornal Moçambique, editado pelo Governo.

“No decurso diário das atividades comerciais, a máquina estará ligada, usando software de gestão fiscal compatível, gerido e fiscalizado pela administração tributária”, explicou.

A cidade e província de Maputo são as regiões selecionadas para a fase piloto por concentrarem metade das receitas arrecadadas pelo fisco, disse.

Os retalhistas, vendedores ambulantes e prestadores de serviços com receitas inferiores a 100 mil meticais (1.400 euros) estão isentos de adquirir a máquina, referiu – sendo que cada aparelho pode custar entre 10.000 a 40.000 meticais (140 e 570 euros).

Moçambique introduziu o IVA em 1999 e o Fundo Monetário Internacional (FMI) defende desde há dois anos que o país proceda a uma abrangente “revisão e racionalização” do imposto, além de reduzir as taxas sobre o consumo e alargar a base tributária, melhorando a eficiência fiscal.

