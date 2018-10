Governo prevê descida de 10% na fatura da luz nos próximos dois anos

A proposta de Orçamento do Estado prevê que a redução da fatura energética possa se superior a 10% nos próximos dois anos. Este é o resultado previsto das medidas agora adotadas para baixar mais depressa a dívida tarifária do sistema elétrico, que é um dos fatores que mais pensa na fatura final da eletricidade.

Esta previsão tem como base uma transferência do Orçamento do Estado a realizar ainda este ano e com impacto na fixação final dos preços da eletricidade para 2019. Apesar de o regulador ter anunciado ontem uma subida de 0,1% nas tarifas do próximo ano, esta conta ainda não inclui o efeito das medidas suplementares para baixar a dívida e os preços, e que foram negociadas com o Bloco de Esquerda.

Segundo o relatório da proposta orçamental, a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) estima que a redução de em 200 milhões de euros (do défice tarifário) poderia resultar numa redução da fatura energética na ordem dos 6%”. Este efeito, combinado com a transferência de 2019, deverá resultar que “a redução da fatura energética para os consumidores poderá ser superior a 10%.

O documento não especifica a descida de preços prevista para o próximo ano, graças a estas transferências, mas o Bloco de Esquerda tinha antecipado um impacto positivo de 5% na fatura elétrica do próximo ano. Já esta terça-feira, o deputado do Bloco, Jorge Costa, apresentou contas que apontam para uma baixa de três euros numa fatura mensal de 50 euros. O que contrasta com os cinco cêntimos de agravamento na fatura média mensal comunicados ontem pela ERSE.

Finalmente, em 2019 a fatura elétrica diminuirá visivelmente. Menos 3€ numa fatura de 50€. A ERSE apontou ontem p/ um aumento de 0,1%, mas a decisão ainda não tem em conta o efeito das medidas contidas no #OE2019, que será considerado pela ERSE na decisão final a 15 dezembro. — Jorge Costa (@jorgecosta) October 16, 2018

Estas previsões têm como pressuposto uma transferência de 190 milhões de euros para o sistema elétrico este ano, dinheiro que vem da contribuição extraordinária sobre a energia (CESE) já cobrada e da receita com a venda de licenças de CO2. Para o próximo ano, está prevista mais uma transferência, de 200 milhões de euros, que será financiada pela CESE, com um compromisso que terá sido obtido junto da EDP de que a empresa irá pagar esta taxa, pela extensão da contribuição ao setor das renováveis. Para além de estender a CESE às renováveis, a proposta do OE assume ainda o compromisso do Governo de que a receita cobrada com esta contribuição sobre as empresas de energia será canalizada para abater o défice tarifário que ronda os três mil milhões de euros.

De fora destas contas fica uma das medidas mais marcantes da preparação do OE. A redução do IVA para a taxa reduzida nos contratos com potência contratada mais reduzida, está prevista numa autorização legislativa, mas tem de ser negociada com a Comissão Europeia, o que pode demorar três meses. O seu impacto no preço final não será muito relevante. A perda fiscal estimada é de apenas 19 milhões de euros.

