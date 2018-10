Huawei apresenta novo smartphone topo de gama em Londres

Os smartphones Huawei P20 e P20 Pro podem ter chegado ao mercado apenas em abril, mas isso não impediu a empresa chinesa de revelar o novo topo de gama Mate 20 seis meses depois. No evento que decorre esta terça-feira em Londres, espera-se ainda que a Huawei divulgue um novo smartwatch (relógio inteligente) e novos auriculares sem fios para concorrer com os AirPods da Apple. Vamos atualizar este artigo durante o evento, que começa às 14h00, com as últimas novidades.

Depois de os grandes concorrentes da Huawei, como a Samsung, com o Note 9, e a Apple, com o iPhone Xs Max, terem lançado nos últimos meses os seus smartphones com ecrãs de mais de 6,4 polegadas e novos processadores, a chinesa deve apostar também num tamanho semelhante e no Kirin 980, o novo processador para inteligência artificial anunciado em agosto.

Sabe-se que estes novos modelos Mate, que vão substituir o Mate 10 Pro e Mate 10, vão ter câmaras fotográficas que podem ser ainda melhores do que as do P20 Pro (que ainda é considerado, pela crítica especializada, dos smartphones mais interessantes do mercado). Além disso, a Huawei deve disponibilizar uma bateria de 4,200 miliamperes, que pode fazer do Mate 20 Pro o equipamento com maior autonomia desta gama de equipamentos.

Este é o segundo grande evento anual da Huawei em 2018, depois de em março ter divulgado em Paris os modelos P20. A aposta da empresa chinesa na Europa, que já é a segunda maior fabricante de smartphones no mundo, tem sido expressiva, sendo o primeiro continente onde disponibiliza a coluna inteligente.

A Huawei continua impedida de vender os seus smartphones nos Estados Unidos da América, por motivos relacionados com segurança nacional norte-americana. Em causa estão alegadas ingerências do governo chinês na Huawei, que já levou outros países, como a Austrália, a serem pouco recetivos a colaborações com a marca. Sobre esta preocupação, em março, o presidente executivo da empresa, dizia, numa conferência de imprensa em que o Observador participou: “Não vendemos informação a terceiros [inclusivé ao governo chinês]”.

