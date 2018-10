Infraspeak fecha ronda de 1,6 milhões de euros de investimento internacional

A startup portuguesa Infraspeak fechou uma ronda de investimento de 1,6 milhões de euros, na qual participaram o fundo britânico Firstminute Capital, a chinesa Tencent, a polaca Innovation Nest, o brasileiro Construtech Ventures, os norte-americanos da 500 Startups e o braço de capital de risco da Caixa Geral de Depósitos, a Caixa Capital, bem como fundadores de vários unicórnios (empresas que valem mais de mil milhões de dólares) europeus, anunciou a empresa esta terça-feira em comunicado.

“Após três anos focados no desenvolvimento do produto, na aquisição de clientes de referência e na criação de uma equipa da qual nos orgulhamos, chegou a altura de ambicionar novos voos. Fomos atrás dos parceiros certos para levar a Infraspeak para mais mercados internacionais e não podíamos estar mais orgulhosos de ter alguns dos melhores investidores do mundo a apoiar-nos neste projeto”, refere Felipe Ávila da Costa, co-fundador e CEO da startup.

A Infraspeak está sediada na Founders Founders, no Porto, e desenvolveu uma plataforma de gestão de manutenção para empresas como os Vila Galé Hotéis, a Pinto & Cruz ou a Siemens. Prometem operações mais eficientes, sem papel, com menos custos e menos stress e têm mais de 120 clientes em seis países. Atualmente, são processadas na plataforma da startup mais de sete milhões de tarefas de manutenção.

Com esta ronda de investimento, a empresa quer crescer em mais mercados e reforçar a equipa. Nos próximos meses, a empresa vai expandir operações para o Reino Unido, Espanha e França, e tem atualmente 10 vagas de emprego abertas. Até ao final do ano, pretende recrutar mais pessoas.

“Vemos grande potencial em soluções digitais para indústrias que ainda estão na ‘idade do papel’. Parece-nos adequada e, no tempo certo, a visão de criar um marketplace e um sistema de registos de manutenção e gestão de infraestruturas para hotéis, hospitais e outros edifícios não residenciais”, afirma Lina Wenner, investidora da firstminute capital.

Felipe Ávila da Costa e Luís Martins fundaram a Infraspeak em 2015. Em 2016, os empreendedores participaram no programa de aceleração de startups da Beta-i, o Lisbon Challenge, e depois num dos programas de aceleração mais conhecidos do mundo, da norte-americana 500 Startups. Antes desta ronda, a Infraspeak já tinha recebido cerca de 250 mil dólares em investimento da Caixa Capital e da 500 Startups.

