IRS. Veja as 46 simulações do IRS para 2019 e descubra quanto vai pagar

A proposta de Orçamento do Estado de 2019, entregue esta segunda-feira no parlamento, inclui algumas alterações no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS): o prazo de entrega foi alargado para junho, a tributação das horas extraordinárias mudou para evitar que o trabalhador suba de escalão, há um desconto para alguns emigrantes que regressem ao país e criou-se um benefício para os estudantes que frequentem estabelecimentos de ensino superior no interior. Mas pouco muda nas simulações, porque — ao contrário do ano passado — os escalões não foram atualizados.

Para saber o que esperar do IRS no próximo ano consulte as 46 simulações elaboradas pela PwC Portugal e esquematizadas pelo Observador no quadro interativo aqui em baixo. Clique no topo da tabela para escolher a situação que melhor se adequa ao seu agregado familiar e aos rendimentos brutos mensais que tem. Depois, faça as contas connosco para descobrir o que lhe reserva o próximo ano.

