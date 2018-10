João Ribas: retirar obras foi a “gota de água” que o levou à demissão depois de “pressão intolerável”

João Ribas reiterou que apresentou a demissão do cargo de diretor artístico do Museu de Serralves, no Porto, porque a exposição do fotógrafo norte-americano Robert Mapplethorpe, de que foi curador, foi alvo de censura por parte do conselho de administração da fundação que gere o organismo. “Demiti-me porque não podia tolerar a censura no Museu de Serralves, uma das mais importantes instituições de arte contemporânea da Europa”, afirmou no Parlamento, em resposta à pergunta colocada pelo deputado do Bloco de Esquerda Jorge Campos.

Ribas foi chamado esta terça-feira à comissão parlamentar de Cultura, Comunicação e Desporto na sequência dos requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares do PS e do Bloco de Esquerda sobre a sua demissão do cargo de diretor artístico do Museu de Serralves no final do mês de setembro.

O ex-diretor apresentou a sua demissão no dia 21 por considerar que “já não tinha condições para continuar à frente da instituição” depois da polémica em torno da proibição da entrada de menores de 18 anos numa parte da exposição do fotógrafo Robert Mapplethorpe, a primeira dedicada ao norte-americano em Portugal, por parte da administração, por conter obras com conteúdo sexualmente explícito. Ribas, que era também curador da mostra, tinha afirmado anteriormente que não iria existir “censura, obras tapadas, salas especiais ou qualquer tipo de restrição a visitantes de acordo com a faixa etária”, como recordou na altura o jornal Público.

Questionado por Jorge Campos sobre o porquê de se ter demitido um dia após a abertura da exposição sobre Robert Mapplethorpe, João Ribas explicou que, perante a intervenção da administração, decidiu “não compactuar” com aquilo que considerou “atos de censura” e contornar a situação. “A liberdade de criação artística é um valor que acho fundamental e que deve ser defendido”, afirmou.

Admitindo que “a proposta da exposição” foi inicialmente “recebida de uma forma muito entusiasta pela administração”, com a qual trabalhou durante ano e meio e que considera ter sido “um sucesso”, Ribas salientou que “é rigorosamente verdade que houve” interferências “na semana de montagem, que começou no dia 15 de setembro”. Na segunda-feira, dia 17 de setembro, o diretor demissionário relatou que foi chamado “pela comissão executiva para construir um muro para separar partes da sala” e para fazer alterações na mostra. No dia seguinte, 18 de setembro, foi obrigado a “refazer parte da exposição” e a 19 de setembro, altura em que chegaram os representantes norte-americanos da Fundação Mapplethorpe, “a palavra ‘cancelada’ foi proferida”. João Ribas admitiu ter seguido as alegadas indicações do conselho de administração precisamente porque havia este “risco de cancelamento”, que, para o ex-diretor, seria “um mal maior”.

Na data da abertura da exposição, 20 de setembro, uma hora antes da conferência de imprensa, foram retiradas duas obras, Larry (1979) e Dennis Speight (1980), o que o ex-diretor considerou como “atos de censura”. De acordo com João Ribas, este foi um processo “a que várias pessoas assistiram” e que foi inclusivamente filmado pelas câmaras de vigilância. Estas fotografias não estavam no interior da sala restrita a menores de 18 anos e não tinham o mesmo teor de “sexo explícito” que as obras aí expostas. “Sempre segui os princípios do bom senso”, frisou.

Perante as questões da deputada comunista Ana Mesquita sobre o porquê de ter decidido manter o silêncio perante a interferência do conselho de administração apenas uma hora antes da abertura ao público da exposição do fotógrafo norte-americano, Ribas explicou que estava numa situação em que tinha de se “conter” para “evitar um mal maior”. “Seria para mim um mal maior se a exposição não estivesse disponível de nenhuma forma. O cancelamento da exposição estava em causa. Para mim, o importante era fechar o trabalho, acabar de melhor forma possível, contornar, não compactuar e depois tomar esta decisão [de apresentar a demissã0] depois de refletir”, salientou.

O importante era a exposição abrir. Tentei fazer o melhor que pude para contornar estas ingerências, que foram a gota de agua naquilo que considero uma pressão intolerável que quebra todos os princípios fundamentais de uma instituição cultural.”

Quem falou em cancelamento? João Ribas não quis dizer

À socialista Carla Sousa, que integra a comissão parlamentar de Cultura, Comunicação e Desporto, o antigo diretor do museu não quis dizer quem usou a palavra “cancelamento” numa reunião, na véspera da inauguração da exposição. Disse apenas: “Não foi usada por mim e também não foi usada por um elemento do conselho de administração”.

João Ribas revelou ainda que se tivesse cedido à relocalização das duas obras Larry e Dennis Speight “não teria havido necessidade de retirar duas obras uma hora antes da conferência de imprensa”. Para o antigo diretor de Serralves, “a relocalização [proposta pela administração] para as obras nunca foi para um sítio adequado para serem expostas. Houve sempre uma tentativa de mexer: quatro saem daqui e vão para acolá, etc. Posso dizer que na noite anterior estive até às 4h a montar a exposição”, queixou-se, a propósito das interferências sobre os locais de apresentação das obras por si escolhidas.

Questionado pelo deputado do Partido Socialista José Magalhães, o antigo diretor de Serralves referiu que apenas estas duas obras foram retiradas por interferência do conselho da administração da fundação e as restantes por opção sua: “As outras resultaram de um processo de reestruturação e relocalização da própria exposição”. Ribas deu a entender que essa reestruturação e retirada de 18 obras foi necessária como resposta à primeira ingerência da administração: “Costumo dizer que, num texto, se se tira uma frase ou um parágrafo de uma página, tem de se retirar ou reestruturar o parágrafo anterior”, apontou. Das 171 fotografias adquiridas pela Fundação Serralves para a exposição, apenas 161 foram expostas.

Relativamente aos critérios do conselho de administração para impedir a exibição de duas obras foram “aleatórios. Nunca os percebi”, referiu. Ribas sublinhou que “há padrões estabelecidos no museu para sinalética”. A primeira versão que propôs da exposição incluía, referiu, “uma sinalética a avisar dos conteúdos explícitos”, usada como regra “na entrada da sala”. “É o que usamos sempre, com algumas variações, referindo que há conteúdos gráficos, explícitos ou sensíveis” e que se aconselha a visita a menores de 18 anos apenas acompanhados por um adulto.

“Uma sala interdita a menores de 18 anos para mim é inédito. O próprio Governo, por exemplo, no cinema, decide não aplicar proibição. Temos responsabilidade de informar, mas é importante dar ao visitante a liberdade de escolher ser confrontado com o que quiser, avisando que há conteúdos adequados a adultos ou menores de 18 anos acompanhado por um adulto”, referiu, afirmando mais à frente que o que gostaria de ver era “um museu aberto para todos”. “Um jovem de 15 anos, que tem acesso a tudo na Internet, e às vezes a coisas piores, não podia entrar acompanhado pelo pai para ver uma exposição de um fotógrafo conceituado”.

“Quanto à sinalética, deve haver e deve haver um assistente de sala. A intervenção de uma pessoa também é importante, de um assistente de sala que avise sobre os conteúdos. Serralves tem uma equipa que faz essas intervenções, que tem formação para o fazer. A sinalética existe para gerir a sensibilidade [dos visitantes], para chamar a atenção, mas a escolha [de visitar] deve ser das pessoas”, apontou.

“Uma hora antes da conferência de imprensa? É inadmissível e intolerável”

A CDS-PP, Teresa Caeiro, defendeu “não ver nenhum ato de censura” da administração da fundação de Serralves neste processo. Assumindo-se “liberal”, e portanto alguém para quem “a liberdade individual é um valor intocável” e “a censura é um ato de violência gravíssimo”, a deputada centrista sublinhou que a exposição continha “peças não indicadas para menores” e que fazia sentido o aviso de sala reservada a maiores de 18 anos ou menores acompanhados pelos pais.

Em resposta, o antigo diretor do museu afirmou que há uma diferença entre os avisos habitualmente colocados, que recomendam a visita a núcleos mais sensíveis apenas por adultos ou menores de 18 anos acompanhados pelos pais, e a proibição “inédita nas práticas museológicas” e “não defendida sequer pelas entidades do governo” do acesso a partes da exposição: “O que aconteceu e acontece sempre no museu é que há um aviso sensato na entrada ou na introdução a esses conteúdos que dá a escolha ao visitante de participar ou não. É um aviso que alerta para os conteúdos. Neste caso houve duas ou três alterações a esse aviso. O [aviso de proibição de acesso] que estava no dia da conferência de imprensa, o que foi lá colocado na manhã da exposição, não faz sentido na prática de qualquer museu”, apontou João Ribas.

Para o ex-diretor do Museu de Serralves, um pai com um filho de 16 anos deve ter a liberdade de decidir apresentar-lhe ou não núcleos mais sensíveis de uma exposição.

Um assunto totalmente distintivo do aviso de acesso a certos núcleos da exposição é a retirada de obras decidida unilateralmente pela administração da fundação, que faz com que se trate efetivamente, na sua opinião, de um caso de censura: “Em bom latim censura é condenação ou reprovação de certas obras artísticas. Neste caso houve reprovação de duas obras, retiradas uma hora antes da conferência de imprensa e que não foi permitido serem expostas. São obras que não se permitiu que pudessem ser vistas pelo público — considero isso censura”.

A administração da fundação de Serralves recusou sempre, até aqui, ter impossibilitado o seu diretor artístico de exibir obras do fotógrafo Robert Mapplethorpe.

Administração de Serralves carece de “certas competências artísticas”

Questionado pela deputada Ana Mesquita do PCP sobre o relacionamento anterior com o conselho de administração da Fundação de Serralves, João Ribas considerou que esta carece de “certas competências artísticas”, elogiando, no entanto, o trabalho feito em outras áreas, como a financeira e a jurídica. Para Ribas, é esta falha que justifica a existência de um diretor artístico. “É por isso que eles [diretores artísticos] existem e são nomeados”, porque “trazem conhecimento da obra”.

Depois da demissão de João Ribas, as atenções viraram-se para o Conselho de Administração da Fundação Serralves, responsável pelo museu, com centenas de pessoas a pedirem o afastamento dos administradores numa carta aberta. Uma manifestação organizada em frente ao museu a 23 de setembro, juntou cerca de três dezenas de manifestantes. Apesar das acusações de censura, a administração garante que nunca interferiu na mostra e que Ribas “expôs o que quis”.

Isabel Pires de Lima, que falou à Agência Lusa em representação da administração da Fundação Serralves, afirmou que a escolha das peças da exposição foi “inteiramente da autoria de João Ribas“, que sabia desde o início que haveria, se necessário, zonas reservadas, como de resto aconteceu em muitos museus do mundo. Segundo a vice-presidente do Conselho de Administração , também não ficou claro porque é que o diretor demissionário “excluiu 20 obras” da exposição. “Até nos preocupa um pouco porque pagámos o custo de mais 20 obras que não foram usadas”, disse a ex-ministra da Cultura.

Em resposta, o antigo diretor artístico do museu negou que tivesse sido ele a excluir as obras que ficaram de fora da exposição. João Ribas afirmou que “a exposição deveria conter 179 obras, como estava previsto. No entanto, (…) interferências e restrições levaram a uma redução para 161. No dia da inauguração, a curadoria foi mais uma vez intimada a retirar duas obras que já se encontravam expostas”.

Embora o antigo diretor não tenha atribuído as “interferências e restrições” ao seu trabalho a nenhum membro em particular da administração, afirmou que estas aconteceram “na exibição de determinadas obras e na localização de outras” e deram-se “na semana de montagem”, tendo contribuído para “uma descontextualização profunda” da exposição e para a impossibilidade da sua continuação no cargo.

O Conselho de Administração — composto pela presidente Ana Pingo, os vice-presidentes Manuel Cavaleiro Brandão, Manuel Ferreira da Silva e Isabel Pires de Lima, e os administradores Vera Pires Coelho, Carlos Moreira da Silva, António Pires de Lima e José Pacheco Pereira — será ouvido também durante a tarde desta terça-feira na comissão de Cultura, a partir das 16h.

