Mundo chegou a um “ponto sem retorno” nas alterações climáticas

O antigo secretário-geral da ONU Ban Ki-moon defendeu esta terça-feira, na Holanda, que o mundo chegou a um “ponto sem retorno” em matéria de alterações climáticas.

Ban Ki-moon falava no lançamento da Comissão Internacional para o Clima, que acompanhará as medidas que os países, em particular os mais pobres, podem adotar contra os efeitos do aquecimento global, como a subida do nível do mar e as secas prolongadas.

A comissão, com sede na cidade holandesa de Roterdão, é liderada pelo antigo secretário-geral das Nações Unidas, pelo fundador da Microsoft e ativista do clima Bill Gates e pela diretora-executiva do Banco Mundial, Kristalina Georgieva.

Segundo Ban Ki-moon, o mundo deverá empreender o caminho que assegure um “futuro mais resiliente ao clima”, caso contrário vai colocar em risco “o crescimento económico global e a estabilidade social”, bem como a disponibilidade de “alimentos, energia e água”.

Num relatório publicado na semana passada, peritos do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas da ONU pediram medidas rápidas e sem precedentes para limitar a subida da temperatura global em 1,5ºC.

A Holanda vai acolher em 2020 uma cimeira para fazer o balanço sobre os trabalhos da Comissão Internacional para o Clima hoje lançada, e à qual se associaram mais de uma dezena de países, incluindo China, Alemanha e Índia.

