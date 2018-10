O primeiro dia de Harry e Meghan Markle na Austrália

Harry e Meghan Markle estão na sua primeira viagem oficial, enquanto casal, à Austrália. A visita, que se estende de 16 a 31 de outubro, compreende ainda Nova Zelândia, Tonga e a república das Fíji. Na agenda estão assinalados um total de 76 compromissos e atividades que englobam uma mesma temática — liderança juvenil, ambiente e conservação do planeta.

Apesar do anúncio da gravidez da duquesa de Sussex, confirmado pela casal real britânica esta segunda-feira, não foram feitas quaisquer alterações ao itinerário previsto para os próximos dias. Nem mesmo considerando que o vírus zika, que pode afetar o feto durante a gravidez, foi detetado nas Fíji e em Tonga.

Esta terça-feira, o casal visitou o Taronga Zoo, onde ficou a conhecer dois koalas bebés batizados em sua honra, a Opera House e a Admiralty House, onde decorreu um evento especial a propósito do Invictus Games, uma competição para soldados feridos em combate organizado pelo príncipe Harry que, em 2018, acontece em Sydney.

Apesar do vestido justo que Meghan optou por usar, a gravidez ainda não é evidente a olho nu. E por falar nisso, o visual com que a duquesa chegou ao país fez parar multidões — branco, cintado e justo ao corpo, o vestido é criação de uma designer australiana, Karen Gee, cujo site ficou em baixo assim que Meghan Markle pisou solo australiano (o vestido ronda os 1.800 dólares, cerca de 1.500 euros). Independentemente de se notar ou não a barriga de grávida, durante a viagem o casal recebeu a primeira prenda destinada ao bebé que deverá nascer na primavera de 2019 — às mãos de Meghan chegou um peluche em forma de koala.

Crowds building at the Opera House ahead of the Duke and Duchess of Sussex arrival – and finally the sun is shining ???? @9NewsAUS #royaltour pic.twitter.com/UzFO4CSdGR — Sophie Walsh (@sophie_walsh9) October 15, 2018

Aquando da chegada à Opera House, as multidões já há muito que estavam instaladas para ver a realeza passar. A acompanhar as milhares de pessoas, estava uma enorme presença policial que não descurou a existência de snipers instalados em posições estratégicas. Entre as quase 4.000 pessoas que esperaram horas ao sol para ver Harry e Meghan Markle, estava Daphne Dunn, uma viúva de 98 anos que já antes se encontrara com o duque de Sussex. O príncipe e australiana reuniram-se para um abraço diante das câmaras e Harry aproveitou o momento para apresentar Meghan à idosa.

What a moment. Prince Harry and Meghan talked to a lot of people on their #RoyalTour today. But their exchange with elderly war widow Daphne Dunne stands out above the rest. FULL STORY: https://t.co/EysreabRfu pic.twitter.com/8xIuPhh2Ge — Herald Sun (@theheraldsun) October 16, 2018

A duquesa mudou uma segunda vez de visual para marcar presença no evento na Admiralty House, trocando a peça branca por um vestido longo em verde azeitona, da autoria do designer norte-americano Brandon Maxwell.

Os próximos dias da visita feita à medida do jovem casal incluem paragens em Dubbo e Melbourne, cidades que já se estão a preparar para dar as boas vindas ao casal real do momento.

