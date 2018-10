Presidente angolano nomeia nova administração para a Televisão Pública de Angola

O Presidente angolano nomeou esta terça-feira um novo conselho de administração da Televisão Pública de Angola (TPA), em que saiu José Fernandes Guerreiro e subiu a presidente Francisco José Mendes, até agora administrador executivo para a área de conteúdos.

De acordo com informação da Casa Civil do Presidente da República, num decreto, João Lourenço exonerou José Fernandes Guerreiro de presidente do conselho de administração, que escolhera para o cargo a 09 de novembro de 2017, tendo Francisco José Mendes, noutro diploma, sido nomeado para o substituir.

Para o cargo deixado vago por Francisco José Mendes, o presidente de Angola nomeou o até agora diretor de informação da TPA, Paulo Julião Muacavula, segundo a mesma informação.

A TPA, empresa totalmente detida pelo Estado angolano, opera com dois canais em território nacional e um canal internacional.

Continuar a ler