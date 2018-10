Remodelação no Governo. Há dez novos secretários de Estado, cinco permanecem no cargo

Depois da remodelação governamental anunciada este domingo, são agora conhecidos os novos secretários de Estado que completam os ministérios: dez são novos, apenas cinco são reconduzidos.

Mantém-se no governo a secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, a secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho, o secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins, bem como Célia Ramos, que continua como secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza. De resto, entram 10 novos governantes.

A notícia foi confirmada numa nota publicada no site oficial da Presidência da República, que dará posse aos novos governantes esta quarta-feira às 11h:

“O Presidente da República recebeu esta noite, em Viseu, as seguintes propostas de nomeação de Secretárias e Secretários de Estado que, nos termos do Artigo 133.º, alínea h) da Constituição, lhe foram transmitidas pelo Primeiro-Ministro:

– Secretário de Estado da Modernização Administrativa, Luís Filipe Loureiro Goes Pinheiro;

– Secretária de Estado da Defesa, Ana Isabel dos Santos Figueiredo Pinto;

– Secretário de Estado da Economia, João Jorge Arede Correia Neves;

– Secretária de Estado do Turismo, Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho;

– Secretário de Estado da Defesa do Consumidor, João Veloso da Silva Torres;

– Secretário de Estado da Valorização do Interior, João Paulo Marçal Lopes Catarino;

– Secretária de Estado da Cultura, Ângela Carvalho Ferreira;

– Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, João Alberto Sobrinho Teixeira;

– Secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Francisco Ventura Ramos;

– Secretária de Estado da Saúde, Raquel de Almeida Ferreira Duarte Bessa de Melo;

– Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade, José Fernando Gomes Mendes;

– Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Manuel Martins;

– Secretária de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza, Célia Maria Gomes de Oliveira Ramos;

– Secretária de Estado da Habitação, Ana Cláudia da Costa Pinho;

– Secretário de Estado da Energia, João Saldanha de Azevedo Galamba.

O Chefe de Estado procederá às respetivas nomeações logo que regresse a Lisboa e as posses terão lugar na quarta-feira, 17 de outubro, pelas 11h00, no Palácio de Belém”.

Continuar a ler