Victoria ou Albert entre os nomes preferidos para o bebé de Meghan Markle e Harry

Ainda esta segunda-feira foi conhecido que Meghan Markle e o príncipe Harry vão ser pais na próxima primavera e já se somam as apostas sobre o possível nome do novo bebé real. E as apostas podem ir além do género e nome, como refere a revista Town&Country: peso de nascimento, cor do cabelo ou em que dia da semana vai nascer.

Sabendo que os nomes dos bebés recaem muitas vezes em nomes já usados pela família: Victoria ou Albert são as opções que estão à frente nas apostas. Victória como a rainha que foi coroada aos 18 anos e reinou durante 63 anos e sete meses (de 1837 a 1901) ou Albert como o seu marido. Foi a esta rainha de Inglaterra e da Irlanda, e imperatriz da Índia, que deu nome à era vitoriana.

Diana, mãe de Harry, também está entre as apostas, visto o casal ter aproveitado o casamento, em maio, para lhe fazer homenagem. Mas a princesa Charlotte, filha de Kate Middleton e do príncipe William, já tem Diana no nome, o que pode levar os duques de Sussex a escolher outra opção. Se for um rapaz pode sempre ficar com o nome Spencer, o nome de solteira de Diana.

Dois dos nomes que estiveram nas apostas para os filhos dos duques de Cambridge foram Arthur e Alice e agora voltam a estar entre as escolhas, mas William e o filho Louis já têm Arthur no nome. Outras hipóteses são: Philip e Elizabeth ou Charles e Doria.

Mas como Louis, o terceiro filho de Kate e William, mostrou, a escolha pode estar entre os menos prováveis. Para as opções menos votadas contam-se nomes como Barack, Winston, Beto ou Brexit. Quanto mais longe estiver na linha de sucessão, maior a probabilidade de o nome ser invulgar ou pouco tradicional, disse Carolyn Harris, autora do livro “Raising Royalty: 1000 Years of Royal Parenting”, à Vogue Australia.

As apostas começaram logo na sexta-feira, depois de Meghan Markle chegar ao casamento da princesa Eugenie, prima de Harry, com um vestido largo. Mas daqui até ao nascimento do bebé muita coisa pode mudar nas apostas. Afinal de contas, a duquesa de Sussex ainda estará grávida só de 12 semanas, conforme noticia a revista People.

