415 dias depois, Tiago Monteiro está de volta

Suzuka, palco da penúltima ronda do calendário do WTCR, entre 26 e 28 de Outubro, marcará o regresso do piloto português Tiago Monteiro à competição mais de um ano depois de o portuense ter sofrido um grave acidente, no circuito de Barcelona-Catalunha, que não só manteve arredado das pistas como lhe exigiu, segundo o próprio, muito esforço para recuperar e resiliência.

Houve momentos muito sombrios, mas nunca perdi a esperança de que este dia chegaria e empenhei-me para voltar. Estar próximo das pistas todo o ano e ver como outros pilotos estão a fazer aquilo que tu deverias estar a fazer foi duro. Por isso, acho que vou emocionar-me em Suzuka”, revela o piloto de 42 anos.

Recorde-se que o acidente em Montmeló não só resultou em ferimentos e lesões na cabeça e pescoço de Tiago Monteiro, como deu origem a um grave problema de visão cruzada. A lesão em causa tem sido alvo de tratamento há vários meses e, finalmente, o português está apto a regressar, ainda que não em pleno. Por precaução, só irá correr em Suzuka, ao volante do Civic Type R TCR da Boutsen Ginion Racing, mas não integrará a grelha de partida do WTCR nas ruas de Macau.

“Voltar a um circuito na ‘casa’ da Honda, onde disputei o meu primeiro WTCC em 2012, também é muito especial e uma óptima maneira de retribuir a fé e o apoio que me deram ao longo do meu período de recuperação. Só quero divertir-me, sentir-me bem e recuperar o ritmo antes do meu regresso em pleno em 2019”, declara Monteiro.

Pesquisa de carros novos

Filtre por marca, modelo, preço, potência e muitas outras caraterísticas, para encontrar o seu carro novo perfeito.

Experimentar agora

Continuar a ler