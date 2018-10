Angola com recessão de 6% no primeiro semestre deste ano e de 0,1% em 2017

A recessão que se verifica em Angola desde 2016 agravou-se no primeiro semestre deste ano, em que a atividade económica teve uma quebra média de 6,05%, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Na nota de imprensa sobre a evolução do PIB (toda a riqueza produzida no país), com base em dados do Departamento de Contas Nacionais e Coordenação Estatística, a atividade económica caiu 4,6% no primeiro trimestre do ano, e agravou a queda para 7,4% no segundo trimestre face aos trimestres homólogos do ano passado, resultando numa quebra semestral de 6,05%.

Na terça-feira à noite, a Lusa tinha noticiado que a economia angolana tinha agravado o cenário de recessão no segundo trimestre, com uma queda de 7,4% no PIB face ao período homólogo de 2017, uma quebra motivada sobretudo por setores como as pescas (-10,0%), indústria transformadora (-8,8%), extração e refinação de petróleo (-8,4%) e extração de diamantes e outros minerais (-6,1%).

Trata-se da terceira quebra homóloga (-7,4%) no PIB angolano mais acentuada no histórico disponibilizado pelo INE, desde 2010, apenas ultrapassada pela queda de 11,33% no quarto trimestre de 2015 e pela descida de 7,55% no terceiro trimestre de 2016.

De acordo com os dados apresentados pelo INE, Angola enfrentou um crescimento negativo de quase 2,6% em 2016, que se seguiu a uma expansão de quase 1% em 2016.

No ano passado, de acordo com o INE, o segundo maior produtor de petróleo na África subsaariana registou uma contração na atividade económica de 0,1%, o que contrasta com as previsões do Fundo Monetário Internacional feitas há uma semana, no World Economic Outlook, que apontavam para uma contração de 2,5% no ano passado e de 0,1% este ano.

Crescimento da economia 2010.....4,7% 2011.....3,4% 2012.....8,5% 2013.....4,9% 2014.....4,8% 2015.....0,9% 2016.....-2,5 2017.....-0,1% 2018.....-6% NOTA: Valor de 2018 contempla apenas o primeiro semestre FONTE: Instituto Nacional de Estatística de Angola

