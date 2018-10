Novo ministro impôs demissão de Rovisco Duarte de Chefe de Estado Maior do Exército

Rovisco Duarte, Chefe de Estado Maior do Exército, entregou um pedido de demissão ao ministro da Defesa esta quarta-feira de manhã. Fontes que acompanharam o processo garantiram ao Observador que o pedido de demissão surgiu depois de uma espécie de ultimato do novo ministro, João Gomes Cravinho. Ou seja, se Rovisco Duarte não se demitisse, teria provavelmente sido demitido, na sequência do escândalo do assalto a Tancos.

Horas antes, em entrevista à TSF, Carlos César tinha dito que, após a demissão do ministro da Defesa, esperava “consequências do ponto de vista das Forças Armadas, em particular, do exército”, o que já indiciava esta demissão.

No site da Presidência — para o qual o Exército remeteu –, foi publicada uma nota em que se refere que o Presidente da República recebeu esta quarta-feira “uma carta do general Francisco José Rovisco Duarte, que, invocando razões pessoais, pede a resignação do cargo de Chefe de Estado-Maior do Exército”. De acordo com essa nota, “a carta foi transmitida ao Governo, a quem compete, nos termos constitucionais e da Lei orgânica das Forças Armadas, propor ao Presidente da República a exoneração de chefias militares, ouvido o Chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas”.

Fonte oficial do Exército acrescenta que apenas o CEME apresentou um pedido de demissão. O tenente-general Campos Serafino, atual vice-CEME, manter-se-á em funções.

Também o Ministério da Defesa Nacional confirmou que recebeu um pedido de demissão de Rovisco Duarte sustentado em “motivos pessoais”. Em comunicado, o ministério de Gomes Cravinho refere que “na sequência deste pedido, foram iniciados os procedimentos adequados com vista à nomeação de um novo Chefe do Estado-Maior do Exército”, sem adiantar qualquer outro dado a esse respeito.

Foram dois anos e meio atribulados, aqueles que Rovisco Duarte passou na chefia do maior ramo das Forças Armadas. O general alentejano chegou ao cargo em abril de 2016, em substituição de Carlos Jerónimo, que pediu para sair na sequência de uma polémica relacionada com a discriminação de alunos do Colégio Militar por motivos sexuais.

Meses mais tarde, dois recrutas do 127º curso de Comandos — Hugo Abreu e Dylan Araújo — morreram na primeira semana de formação, vítimas de golpes de calor. Foi o primeiro grande abalo na liderança de Rovisco Duarte e que culminou com a acusação do Ministério Público contra duas dezenas de militares com responsabilidades no curso por suspeitas de ameaças contra a integridade física.

O processo, cujo julgamento começou há duas semanas, envolveu diretamente o general CEME. Nomeadamente quando o diretor do curso de Comandos avançou com uma queixa judicial contra o chefe do Exército por alegadamente ter ignorado uma denúncia de irregularidades relacionadas com o guião da Prova Zero (durante a qual os dois militares morreram) onde se relatavam privações de água aplicadas aos recrutas. Alexandre Lafayette, advogado do tenente-coronel e diretor do curso 127, explicou que a queixa foi “apresentada porque se verificou que o CEME [chefe de Estado-Maior do Exército] ignorou uma denúncia feita em fevereiro de 2017”.

Depois, os Paióis Nacionais de Tancos. E, durante mais de um ano, o general Rovisco Duarte resistiu às pressões para deixar a chefia do Exército. No Parlamento, essa pressão foi liderada pelo CDS, que aliava essa exigência à saída de Azeredo Lopes. Agora, cinco dias depois de o ministro sair, o general Rovisco Duarte toma a mesma decisão.

