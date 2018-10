Encontrado morto menino de seis anos que foi apanhado por uma enxurrada em Maiorca

Artur, menino de seis anos que foi apanhado pela forte enxurrada de Sant Llorenç des Cardassar, em Maiorca, foi encontrado sem vida esta quarta-feira por uma equipa de buscas que incluía peritos da unidade militar de emergências e guarda civil de Espanha. É a 13.ª vítima mortal do desastre natural, do qual se salvou a sua irmã, Úrsula, resgatada pela mãe, uma farmacêutica de Manacor (onde a família vivia), Maiorca, chamada Joana Lliteras, que não sobreviveu.

O corpo de Artur foi encontrado a cerca de 500 metros da última ponte da localidade de Sant Llorenlç. A família foi informada quase de imediato, refere o jornal espanhol El País.

Quando foi surpreendido pela enxurrada, o rapaz vestia um pólo azul e levava uma mochila às costas. Viajava com a mãe, a avó (que se conseguiu salvar) e o irmão mais velho (retirado do carro a tempo por um turista alemão) num carro Hyundai preto. O corpo da mãe foi encontrado logo sem vida, no interior do carro.

Artur, el pequeño de 5 años al que los equipos de rescate buscan sin descanso en Mallorca https://t.co/HaE13fNdgN pic.twitter.com/q2z1xv0p69 — Cuatro (@cuatro) October 11, 2018

A viatura foi descoberta pelas autoridades na pequena localidade Son Carrió, pertencente ao distrito de Sant Llorenç des Cardassar. Numa fase inicial das buscas, foram encontrados o polo e a mochila de Artur, mas o corpo só foi encontrado esta quarta-feira.

De acordo com o jornal El Español, minutos antes do temporal a mãe de Artur contactou o marido, que estava de viagem em Londres, mas não o alarmou. Apenas lhe disse que estava num engarrafamento. Depois, tudo mudou.

