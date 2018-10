Este Skoda Kodiaq GT não é para si. Mesmo!

Depois de uns teasers, eis que finalmente surge o novo Skoda Kodiaq GT, um SUV com ares de coupé e com vocação mais dinâmica. Contudo, apesar desta marca europeia do Grupo VW ter na Europa o seu mercado preferencial – e de longe mais representativo –, o modelo será apenas vendido na República Popular da China.

À semelhança de todos os restantes fabricantes de automóveis, também a Skoda tem um pé na China, ou não fosse aquele o maior mercado do mundo, de que todos querem uma fatia. E a marca checa já ali oferece a sua gama, com destaque para os SUV (que também ali são moda), disponibilizando do Kamiq ao Kodiaq, passando pelo Karoq. Mas em breve os chineses vão igualmente poder adquirir o Kodiaq GT, que se bem que ligeiramente mais pequeno do que o Kodiaq normal, que oferece até sete lugares, vai ser mais luxuoso, com a sua traseira estilo coupé a permitir-lhe um posicionamento mais elevado.

O Kodiaq GT poderá ser visto pelos seus futuros clientes no Guangzhou Motor Show, que decorre de 15 a 25 de Novembro, mas pelas fotos saltam à vista as diferenças face ao Kodiaq que está à venda na Europa. Até ao pilar B é tudo igual – ainda que a grelha pareça ser ligeiramente mais pequena –, mas a partir daí o tejadilho mergulha em direcção a um pilar C mais inclinado e a uma traseira mais curta. Isto significa que adeus sete lugares e bagageira enorme. Tudo em nome de um estilo mais jovem e, decididamente, mais atraente e desportivo… para SUV, é claro.

Na tampa da mala é possível ver a denominação da versão, “380 4×4”, mas se “4×4” se refere ao tipo de tracção, o “380” não será relativo à potência, pelo menos em cavalos, uma vez que o motor mais possante será o 2.0 turbo, com 220 cv. Os chineses que tenham menos pressa, menos dinheiro e não se aventurem por pisos muito escorregadios, podem sempre optar pela versão mais calma deste mesmo motor, com 186 cv e apenas tracção às rodas da frente.

