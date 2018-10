Fan Bingbing, a atriz chinesa desaparecida desde junho, foi vista em público pela primeira vez

A atriz chinesa Fan Bingbing, que esteve desaparecida durante 100 dias, foi vista em público na segunda-feira pela primeira vez a sair do aeroporto internacional de Pequim, noticia a CNN. Fan, de 37 anos e considerada a atriz mais famosa da China, esteve desaparecida entre junho e o início de outubro deste ano. Durante esse tempo, nada se soube da atriz, mas os rumores apontavam para a possibilidade de ter sido detida pelo Governo chinês por suspeitas de fugir aos impostos.

Há duas semanas, Fan reapareceu nas redes sociais, das quais tinha estado ausente, para pedir desculpa pela ausência e afirmar que nunca tinha “passado por tormento igual na vida”. Na publicação, confirmou que iria pagar uma multa de 883 milhões de yuans (cerca de 111 milhões de euros) que o fisco chinês reclama dela para evitar ser condenada, e elogiou o regime chinês: “Sem as excelentes políticas do Partido Comunista da China e o país, sem o carinho das pessoas, não existiria Fan Bingbing”.

Num vídeo que surgiu na rede social chinesa Weibo é possível ver a atriz a deixar o aeroporto internacional de Pequim vestida de preto e de boné e óculos escuros para disfarçar a cara. Atrás dela seguia um homem com um chapéu de chuva preto para tapar a atriz. Ainda assim, alguns paparazzi conseguiram obter imagens de Fan.

A acusação de fuga aos impostos surgiu na sequência de um contrato assinado por Bingbing para uma produção chinesa. Segundo o tabloide Global Times, a atriz terá assinado dois contratos para o mesmo filme: um no qual recebia 10 milhões de yuan (cerca de 1,25 milhões de euros) e outro no qual receberia para 50 milhões de yuan (6,26 milhões de euros). O contrato com o valor mais baixo seria para apresentar ao fisco e o outro será com o valor real. São os chamados “contratos yin-yang”.

Na origem da investigação poderá ter estado uma acusação feita pelo apresentador chinês Cui Yongyuan, que escreveu nas redes sociais que a atriz usava contratos duplos para fugir aos impostos. Segundo o South China Morning Post, Fan Bingbing poderá ter estado detida na província costeira de Jiangsu, num regime de detenção habitualmente aplicado a suspeitos de corrupção e dissidentes políticos. Mas as autoridades chinesas não se pronunciam sobre o desaparecimento da atriz.

Fan Bingbing é protagonista de filmes como “I Am Not Madame Bovary” (2016), de Feng Xiaogang, e de “Lost in Beijing” (2009), bem como de séries populares de televisão e comédias românticas. É considerada a atriz mais bem paga na China continental.

