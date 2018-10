Frederico Morais não falha: vitória com Yago Dora vale passagem à terceira ronda em Peniche

Depois de ter somado apenas 420 pontos na piscina de ondas de Lemoore, nos Estados Unidos, Frederico Morais apostava muito na nona e antepenúltima etapa do Circuito Mundial de surf, em França. Caído das repescagens, o português teve pela frente o brasileiro Yago Dora naquela que foi a melhor bateria da segunda ronda. Perdeu, apenas por 0.20, ficou de novo no 25.º lugar e chegou a Peniche com uma pressão extra de melhorar as últimas classificações para se manter na elite da modalidade. Ainda assim, aquela derrota na semana passada por 15.75-15.55, com alguma polémica à mistura entre os meios especializados pelo critério adotado para avaliar as ondas decisivas, não estava totalmente gerida.

É muita a pressão… eu sei, mas transformo-a em motivação e garra! Vamos embora para a 10ª edição do Meo Rip Curl Pro Portugal???????? pic.twitter.com/zsqDFABQrs — Frederico Morais (@FredericoMorai1) October 15, 2018

Depois de ter caído de novo para as repescagens na prova portuguesa, num heat onde ficou atrás de Ítalo Ferreira (10.94-6.20, além do 4.43 de Wiggoly Dantas), o português, que ocupa o 22.º lugar do Mundial com 16.785 pontos, voltou a cruzar com Dora, que estava uma posição acima com 2.035 pontos a mais. Quando falta apenas uma etapa para o final do Circuito (Havai), a margem de manobra era mínima mas Frederico Morais não falhou: venceu o brasileiro e assegurou a passagem à terceira ronda, deixando assim para trás um dos rivais diretos na luta pela manutenção na principal competição de surf.

Mais à vontade com as condições que se faziam sentir em Peniche, Frederico Morais conseguiu uma vantagem confortável a dez minutos do final, somando um total de 10.34 pontos (5.67 e 4.67) contra 1.40 de Yago Dora, à procura ainda de ondas que permitissem uma “verdadeira” nota. O brasileiro ainda somou um 2.93 e um 6.23 na sua melhor onda que reabriu a luta pelo último qualificado para a terceira ronda na parte final, mas o tempo foi passando com o português a gerir da melhor forma as prioridades e a chegar ao final do heat na frente com 11.44-9.16.

Desta forma, Kikas tornou-se o único português a garantir passagem à fase seguinte desta penúltima etapa do Circuito Mundial, tendo agora pela frente o americano Conner Coffin, atual oitavo classificado que arrancou um excelente terceiro lugar em França e que ganhou na primeira ronda a Griffin Colapinto e Joan Duru. Pelo caminho ficaram os outros representantes nacionais, Vasco Ribeiro e Miguel Blanco. Assim, o quadro da próxima ronda em Peniche ficou assim definido:

Heat 1: Ítalo Ferreira (4.º do Circuito à entrada para a 10.º etapa) x Jesse Mendes (29.º)

Heat 2: Kolohe Andino (9.º) x Ezekiel Lau (20.º)

Heat 3: Jordy Smith (5.º) x Matt Wilkinson (28.º)

Heat 4: Conner Coffin (8.º) x Frederico Morais (22.º)

Heat 5: Michel Bourez (13.º) x Michael Rodrigues (14.º)

Heat 6: Gabriel Medina (1.º) x Ryan Callinan (35.º)

Heat 7: Filipe Toledo (2.º) x Joan Duru (33.º)

Heat 8: Kanoa Igarashi (12.º) x Jeremy Flores (17.º)

Heat 9: Wade Carmichael (7.º) x Tomás Hermes (24.º)

Heat 10: Owen Wright (6.º) x Patrick Gudauskas (25.º)

Heat 11: Willian Cardoso (10.º) x Adrian Buchan (19.º)

Heat 12: Julian Wilson (3.º) x Ian Gouveia (30.º)

Os resultados finais desta segunda ronda do MEO Rip Curl Pro Portugal foram os seguintes:

Heat 1: Filipe Toledo (12.67) x Samuel Pupo (5.03)

Heat 2: Owen Wright (9.33) x Miguel Blanco (7.73)

Heat 3: Wade Carmichael (8.03) x Vasco Ribeiro (7.90)

Heat 4: Kolohe Andino (12.33) x Wiggoly Dantas (9.73)

Heat 5: Willian Cardoso (14.50) x Keanu Asing (9.67)

Heat 6: Michael Rodrigues (13.00) x Miguel Pupo (10.10)

Heat 7: Joan Duru (12.83) x Adriano de Souza (4.50)

Heat 8: Matt Wilkinson (11.33) x Sebastien Zietz (10.83)

Heat 9: Jeremy Flores (12.50) x Michael February (9.84)

Heat 10: Patrick Gudauskas (11.10) x Griffin Colapinto (10.66)

Heat 11: Ezekiel Lau (13.26) x Connor O’Leary (8.36)

Heat 12: Frederico Morais (11.44) x Yago Dora (9.16)

