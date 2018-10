Meteorologia. Alerta vermelho em Espanha por uma das piores tempestades extremas da última década

As ilhas Baleares e as regiões espanholas mais próximas ao mar Mediterrâneo estão debaixo de um aviso meterológico vermelho porque vão ser atingidas por uma gota fria, um fenómeno meteorológico que causa fortes tempestades, a partir de esta quinta-feira, avisa a Agência Estatal espanhola de Meteorologia. Esta pode ser a pior gota fria a atingir o país desde outubro de 2008. Os avisos chegam quatro dias depois de uma tromba de água ter matado 13 pessoas nas ilhas Baleares e do norte de Espanha ter sido atingida pela tempestade tropical Leslie.

A gota fria, também chamada “depressão isolada em níveis isolados”, é uma tempestade que acontece quando uma massa de ar polar fria e seca choca com outra mais quente e mais húmida vinda do mar Mediterrâneo. Esse choque acontece a grandes altitudes — entre cinco e nove quilómetros na atmosfera — e é muito comum durante o outono nas zonas mais próximas ao Mediterrâneo ocidental. Mas desta vez, o instituto meteorológico espanhol lançou um aviso especial: a gota fria vai manter-se pelo menos até domingo e a cada 12 horas podem cair 180 litros de chuva por metro quadrado.

Segundo a Agência Estatal de Meteorologia, esta gota fria é consequência do encontro entre uma massa de ar mais quente vinda do Mediterrâneo com outra mais fria vinda do Atlântico. Entre quinta-feira e sábado as regiões mais afetadas por este “episódio de chuvas e tempestades intensas, generalizadas e persistentes” vão ser as Baleares, Andaluzia, Valência, Catalunha, Aragão e Comunidade Valenciana. No sábado a tempestade vai mover-se para sudoeste, aumentando o volume de chuva e a persistência das tempestades na Comunidade Valenciana, Múrcia e Andaluzia. A partir de domingo, como o mais provável é que a tempestade se comece a mover para a região oeste da Península Ibérica, a gota fria deve perder intensidade e os níveis de precipitação devem diminuir.

Ao Observador, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) confirmou que a gota fria em Espanha não vai ter consequências em Portugal. Na quinta-feira, o IPMA espera “aguaceiros até meio da tarde, vento forte no litoral e terras altas e uma pequena subida da temperatura máxima nas regiões norte e centro”. Na sexta-feira, os meteorologistas preveem “céu com períodos de muita nebulosidade, aguaceiros e possibilidade de ocorrência de trovoada nas regiões centro e sul”. Durante o fim de semana, também se espera céu muito nublado, possibilidade de chuva e trovoadas.

