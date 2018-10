Ministro do Trabalho admite que regularização de precários só termina em 2019

O ministro do Trabalho e da Segurança Social admitiu esta quarta-feira que apenas em 2019 deverá ser concluído o processo de integração dos trabalhadores precários do Estado.

“Admitimos que, do ponto de vista da inserção nos serviços e da conclusão dos concursos, pode haver alguns concluídos em 2019, mas acreditamos que a esmagadora maioria será concluído em 2018, ainda que alguma inserção das pessoas ou situações mais complexas possam exigir que sejam definitivamente esclarecidas em 2019”, afirmou Vieira da Silva aos jornalistas, na conferência de imprensa de apresentação do orçamento do Ministério do Trabalho e da Segurança Social.

Mais de 31 mil trabalhadores pediram a regularização do seu vínculo ao Estado, no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública (PREVPAP).

