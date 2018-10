Moçambique assina esta quarta dois contratos para pesquisa de gás e petróleo

O Instituto Nacional de Petróleo (INP) de Moçambique assina esta quarta-feira dois contratos de concessão para pesquisa e produção de gás e petróleo com as companhias Sasol e Eni, segundo informação da instituição.

Os contratos dizem respeito a duas áreas (PT5-C e A5-A) entregues no quinto concurso de atribuição realizado pelo Governo de Moçambique.

A sul-africana Sasol vai fazer prospeção na área PT5-C, em terra, que cobre 3.000 quilómetros quadrados no centro do país, na região de Pande e Temane, província de Inhambane e de onde já extrai gás natural.

A italiana Eni lidera um consórcio vai procurar hidrocarbonetos na zona A5-A em alto mar, no norte do país, com uma área de 5.000 quilómetros quadrados ao largo de Angoche, província de Nampula.

A Eni lidera outro consórcio em parceria com a ExxonMobil que vai iniciar a exploração de gás natural em 2022 ao largo do extremo norte do país, através de uma plataforma flutuante em construção.

A cerimónia de assinatura de contratos que se realiza esta quarta-feira é a segunda relativa às seis áreas atribuídas no quinto concurso.

No dia 8 de outubro, o governo moçambicano e um consórcio liderado pela multinacional norte-americana ExxonMobil assinaram também contratos relativos à concessão de outras três áreas para pesquisa e produção.

