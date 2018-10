O que Meghan Markle vestiu para esconder a gravidez

As roupas que Meghan Markle tem usado nas últimas semanas para esconder a gravidez antes da notícia ter sido anunciada publicamente têm estado nas bocas do mundo. Quase tanto como o seu vestido de casamento. E como escreve o The Guardian, nem é que tenha havido escassez de bebés reais nesta década, mas Kate Middleton ficou tão doente durante as três gravidezes que foi dispensada das aparições públicas. E isso faz com que o apetite por princesas grávidas precise de ser agora saciado. Mesmo que as duas sejam “apenas” duquesas.

Durante a gravidez, muitas mulheres optam pelo conforto, pelas peças largas e vestidos simples. Como, aliás, Kate foi vista nas poucas vezes em que apareceu grávida em público. E é este o desafio de Meghan: como vai a maternidade complementar o seu estilo inconfundível de duquesa moderna e independente que veio abanar os padrões da família real britânica?

Ao que tudo indica, Meghan usou vários truques para esconder a gravidez: mudou o seu cabelo para que o foco fosse a sua cara e não o corpo, usou vestidos e camisas com efeitos frontais e até coisas nas mãos, como as pastas roxas com que apareceu ao aterrar na Austrália, quando o protocolo diz que se deve carregar apenas uma bolsa.

O anúncio foi feito há um dia e o seu guarda-roupa já está a ser escrutinado ao pormenor. A grande curiosidade é esta: como é que uma mãe de primeira viagem de trinta e sete anos vai incorporar a gravidez na sua identidade sofisticada que representa a mulher moderna do século XXI — família real ou não.

Na fotogaleria, veja as escolhas que Meghan Markle fez nas últimas semanas para ocultar a gravidez do radar público.

