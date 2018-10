Pelo menos 13 mortos e 50 feridos em explosão em politécnico na Crimeia

Pelo menos 13 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas numa explosão no Instituto Politécnico da cidade de Kerch, no leste da Crimeia, disseram fontes médicas russas. “Como resultado de uma explosão no Instituto Politécnico, 10 pessoas morreram e outras 50 ficaram feridas”, disse uma fonte médica à agência de notícias RIA Novosti. Entre as vítimas estão muitos adolescentes, dado que o local atingido é uma escola profissional.

Segundo as primeiras informações, a causa do incidente teria sido uma explosão de gás. Mas as autoridades no local encontraram entretanto um “engenho não identificado” nos destroços da explosão, alargando assim as hipóteses na origem da explosão. De acordo com informações citadas pela BBC, deverá tratar-se de um engenho explosivo que terá sido detonado no local. A possibilidade de ter sido um ato terrorista é uma das explicações que os investigadores estão a considerar.

A explosão deu-se no politénico em Kerch, zona onde a Rússia construiu uma ponte entre a península e o país. A Rússia anexou a Crimeia, região que pertencia à Ucrânia em 2014, num caso que desencadeou sanções dos países ocidentais.

Continuar a ler