Rotura em conduta da EPAL faz abater piso em Alcântara e obriga a cortar trânsito

O trânsito na Rua Maria Pia, em Lisboa, está cortado nos dois sentidos por causa de uma rotura numa conduta da EPAL, que provocou o abatimento do piso, disse à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.

Segundo a fonte, a rotura provocou o abatimento do piso junto ao n.4 da Rua Maria Pia, na zona de Alcântara, e obrigou ao corte total do trânsito.

Por volta das 10h desta manhã, a EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres, SA divulgou um comunicado, no qual diz esperar resolver os problemas de abastecimento de água até ao final da manhã. No comunicado informam também que devido à rotura faltou a água também na Calçada dos Sete Moinhos e em parte da Rua Arco do Carvalhão.

No local, pelas 9h30, estavam 16 homens e quatro viaturas do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, assim como a PSP.

A empresa pede compreensão e colaboração dos consumidores para que sejam evitados consumos excessivos e conta resolver a situação o mais rapidamente possível.

(em atualização)

