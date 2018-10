Thom Yorke, dos Radiohead, revela novo single de apoio à Greenpeace

O cantor, teclista e guitarrista britânico dos Radiohead Thom Yorke revelou um novo single de apoio à organização ambientalista Greenpeace. O tema, intitulado “Hands off the Antarctic” (que em português significa algo como “deixem o Antárctico em paz”), foi gravado e lançado para apoiar a missão da Greenpeace de proteção do oceano Antártico das alterações climáticas, da pesca comercial e da ação humana em geral.

O tema, exclusivamente instrumental e eletrónico, foi partilhado com teledisco no Youtube. As imagens foram captadas numa missão da Greenpeace, a bordo do navio que serve viagens de pesquisa e investigação ambiental, MV Arctic Sunrise.

Numa declaração que acompanhou o lançamento do tema, citada pelo jornal britânico The Guardian, Thom Yorke afirma: “Há alguns lugares neste planeta que devem ter como destino manterem-se crus e selvagens, em vez de serem destruídos pela pegada humana. Este tema pretende alertar para a necessidade de parar a marcha implacável dessas pegadas pesadas. O Antártico é uma verdadeira região selvagem e o que acontece lá afeta-nos a todos. É por isso que o devemos proteger”.

Dois estudos científicos — um levado a cabo por investigadores da Universidade de Leeds, em Inglaterra, outro publicado na revista científica britânica Nature — revelaram que nos últimos cinco anos o manto de gelo glaciar da Antártica, uma das últimas regiões selvagens de grande dimensão do planeta a resistir ao tempo, derreteu a uma velocidade três vezes superior à do período homólogo. Trata-se de uma velocidade nunca antes registada.

Thom Yorke, que este mês atingiu o meio século de existência (fez 50 anos dia 7 de outubro), editou a canção numa altura em que se preparar para lançar, este mês, um novo álbum a solo. Trata-se de Suspiria, uma banda-sonora que compôs para o novo filme (com o mesmo título) de Luca Guadagnino, realizador de Chama-me Pelo Teu Nome (em inglês, Call Me By Your Name). O sucessor do filme que colocou o ator Timothée Chalamet na ribalta, e que foi distinguido com um Oscar para Melhor Argumento Adaptado, é uma nova versão do clássico dos filmes de terror do cineasta Dario Argento, também chamado Suspiria. Com os Radiohead, o músico gravou discos emblemáticos como OK Computer e Kid A.

