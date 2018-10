Twitter liberta milhões de dados relacionados com campanhas de desinformação

A rede social Twitter divulgou esta quarta-feira os dados de milhões de mensagens (‘tweets’) que foram publicadas em diversas contas suspeitas de envolvimento em campanhas de desinformação e de manipulação na Internet, nomeadamente geridas por organizações russas e iranianas.

O Twitter explicou que decidiu libertar estes dados para facilitar o trabalho dos investigadores que tentam perceber o modo operacional destes ‘trolls’, a designação como são conhecidas organizações que promovem polémicas e ações de desinformação (‘fake news’) nas redes sociais.

Estas organizações são suspeitas de disseminar notícias falsas para influenciar processos eleitorais, como foi o caso das últimas eleições presidenciais nos Estados Unidos em 2016.

“Colocamos estes dados disponíveis com o objetivo de incentivar a pesquisa e as investigações sobre estes comportamentos por investigadores e professores de todo o mundo”, explicaram Vijaya Gadde e Yoel Roth, da área de segurança da rede social Twitter, citados pelas agências internacionais.

O Twitter precisou que encerrou várias centenas de contas manipuladas por organizações oriundas da Rússia ou do Irão, destacando que os dados quarta-feira libertados estavam relacionados com 3.841 contas controladas a partir do território russo e outras 770 contas geridas a partir do território iraniano.

No total, estas contas geraram mais de 10 milhões de ‘tweets’ e mais de dois milhões de fotografias e vídeos desde 2009.

