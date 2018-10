A mina abandonada que se transformou num hotel de luxo

Vai abrir um novo hotel de luxo subterrâneo em Xangai, na China – o Intercontinental Shanghai Wonderland. Após 10 anos de construção, o hotel foi construído numa mina abandonada, no sudoeste da cidade. O hotel situa-se a a 30 quilómetros do aeroporto de Hongqiao e abre portas no final deste mês.

Composto por 18 pisos, 16 estão sob a superfície e, desses, dois encontram-se submersos num amplo aquário, que serve de decoração ao lugar. É nestes pisos subterrâneos que há um restaurante e um complexo desportivo. Além disso, o hotel conta com 336 quartos também submersos, cujas varandas têm vista para cascadas.

A particularidade deste hotel é ter sido projetado para reduzir ao máximo o impacto ambiental. Para tal, foram utilizados restos da mina, como muros e paredes, e o edifício irá também sustentar todo o gasto de eletricidade através da energia solar e geotérmica.

No que toca aos restantes recursos naturais que a zona oferece, será aproveitada uma área verde no telhado, como se vê na figura acima, para os clientes poderem praticar desportos radicais, como escalada ou bungee jumping, graças às paredes da mina. De momento, porém, não é possível reservar nenhum quarto, pelo que o preço de estada é ainda desconhecido.

Continuar a ler