Bolsas europeias em alta depois de Wall Street ter subido mais de 2%

As principais bolsas europeias estavam esta quinta-feira em alta, pendentes da pressão que voltam a sofrer os juros da dívida dos Estados Unidos, perante a possibilidade de que a Reserva Federal (Fed) suba as taxas de juro em dezembro.

Cerca das 09h05 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a subir 0,45% para 365,18 pontos. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt subiam 0,24%, 0,55% e 0,52%, respetivamente, bem como as de Madrid e Milão, que avançavam 0,61% e 0,60%.

Depois de ter aberto em alta, a bolsa de Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 09h05, o principal índice, o PSI20, subia 0,75% para 5.096,07 pontos.

Na quarta-feira foram publicadas as atas da última reunião da Fed, nas quais a entidade reitera a necessidade de uma subida das taxas de juro “gradual e contínua”, se se mantiver o contexto económico de “bonança” no país.

A rentabilidade da dívida dos Estados Unidos a dez anos subiu, de novo, para níveis acima dos 3,2%. Os investidores também continuam atentos ao Brexit, depois de na quarta-feira o Reino Unido e Bruxelas terem evidenciado a falta de acordo, apesar de se mostrarem dispostos a continuar a analisar a situação para a desbloquear.

Os analistas previram que nesta semana se recuperasse “algum dinamismo” depois das fortes quedas bolsistas da semana passada, devido à revisão em baixa das perspetivas de crescimento mundial pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) resultante do temor do impacto da guerra comercial entre Pequim e Washington.

O recrudescimento da guerra comercial entre Washington e Pequim, com a entrada em vigor das novas taxas aduaneiras nos dois países, continua a ser outra das preocupações dos investidores. Os preços do petróleo, que no início do mês subiram para níveis acima da barreira dos 85 dólares por barril, estavam esta quinta-feira a cair para níveis abaixo dos 80 dólares.

O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu esta quinta-feira em baixa, a cotar-se a 79,97 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, menos 0,09% do que no encerramento da sessão anterior e depois de ter estado acima dos 85 dólares no início do mês.

Em Nova Iorque, a bolsa de Wall Street terminou em baixa na quarta-feira, com o Dow Jones a cair 0,36% para 25.706,68 pontos, depois de ter subido em 03 de outubro último para 26.828,39 pontos, atual máximo desde que foi criado em 1896.

No mesmo sentido, o Nasdaq fechou a recuar 0,04% para 7.642,70 pontos, depois de ter subido até aos 8.109,69 pontos em 29 de agosto, atual máximo de sempre. A nível cambial, o euro abriu em baixa no mercado de divisas de Frankfurt, a cotar-se a 1,1491 dólares, contra 1,1530 dólares na quarta-feira.

