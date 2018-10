Estilo na Alfândega: o diário do primeiro dia de Portugal Fashion

São as vantagens de ter o tempo a arrefecer, mas com o sol a espreitar à beira-rio: os óculos de sol e os casacos foram as peças obrigatórias para quem passou para ver as modas no primeiro dia de Portugal Fashion, na Alfândega do Porto. Entre malhinhas, padrões de animais selvagens e uns visuais um tanto ou quanto extravagantes (sempre muito bem-vindos), eis os melhores visuais de street style. Veja tudo na fotogaleria.

Texto de Mauro Gonçalves, fotografia de João Porfírio.

Continuar a ler