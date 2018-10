Estrela Vermelha vai apresentar queixa por denúncia caluniosa

Os sérvios do Estrela Vermelha vão apresentar uma queixa por denúncia caluniosa, após abertura de uma investigação sobre suspeitas de manipulação do resultado na Liga dos Campeões de futebol com o Paris Saint-Germain (6-1), informaram quinta-feira os advogados.

“Não há absolutamente nenhuma evidência para apoiar estas acusações, que são obviamente o resultado de uma denúncia anónima e maliciosa”, escrevem os advogados Eric Dupond-Moretti e Antoine Vey num comunicado.

A formação da região balcânica espera que a queixa, a apresentar nos próximos dias, “identifique e castigue as pessoas por detrás destas falsas acusações”.

Uma investigação preliminar foi aberta pelo Ministério Público Nacional em Paris por suspeitas de fraude no resultado do jogo da segunda jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, entre o Paris Saint-Germain e o Estrela Vermelha em 03 de outubro.

