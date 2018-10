Matteo Salvini considera que pode ser candidato à Comissão Europeia

“É verdade. Amigos de diferentes países europeus já pediram que me proponha” à presidência da Comissão Europeia, disse Matteo Salvini, líder da extrema-direita italiana, em entrevista publicada hoje ao jornal La Repubblica. “É um privilégio que eles vejam em mim um ponto de referência para a defesa dos povos, mesmo fora de Itália”, acrescentou.

“Neste momento, com o orçamento, a Europa e os imigrantes, ainda não tive tempo para avaliar a proposta. Ainda falta muito para o mês de maio. Vamos ver. Vou refletir”, disse ainda o aliado italiano de Marine Le Pen, a dirigente da extrema-direita francesa.

Salvini, 45 anos, é desde 2013 dirigente da Liga do Norte, um partido nacionalista, tendo-se aliado ao Movimento Cinco Estrelas para governar a Itália, desde as eleições legislativas do passado mês de março.

O presidente da Comissão Europeia é nomeado por indicação dos chefes de Estado e de governo, mas sob proposta do partido ou grupo maioritário no Parlamento Europeu.

Na entrevista publicada esta quinta-feira, Salvini ataca mais uma vez a Comissão Europeia e o presidente Jean Claude-Juncker por causa das críticas de Bruxelas contra o Orçamento do Estado italiano.

“Nós temos responsabilidades perante os 60 milhões de italianos e não perante eles (Comissão Europeia). O orçamento não vai mudar nenhuma vírgula. Eles não se podem permitir a enviar uma ‘troika’ ou comissários. Parem e deixem trabalhar o governo dos italianos”, ameaçou.

