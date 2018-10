Neymar está em Peniche a apoiar o amigo Gabriel Medina

Esta terça-feira, levantou o troféu do Superclássico com a seleção brasileira na Arábia Saudita. Esta quinta-feira, Neymar está em Peniche a assistir à etapa portuguesa do circuito mundial de surf e a apoiar o amigo Gabriel Medina, que esta tarde enfrenta o português Frederico Morais na 4.ª etapa do Meo Rip Curl Pro Portugal.

O jogador do PSG partilhou no Instagram uma fotografia com Gabriel Medina. Os dois atletas brasileiros são amigos de longa data e até passam férias juntos na Bahia: no último verão, Neymar partilhou nas redes sociais um vídeo do filho de seis anos, Davi Lucca, a ter aulas de surf com Medina e escreveu “aula com o tio”.

O brasileiro Globo Esporte conta que Neymar se deslocou a Portugal no seu jato particular, tendo chegado no momento em que Medina ainda disputava o terceiro round na manhã desta quinta-feira. Os dois encontraram-se no hotel após a vitória do brasileiro. Antes do Campeonato do Mundo da Rússia, os dois amigos terão apostado que ambos se tornariam campeões do mundo em 2018. Neymar não teve grande sorte com a seleção brasileira; já Gabriel Medina está cada vez mais perto de se sagrar campeão do circuito internacional de surf.

