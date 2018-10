Partidos da oposição devem recorrer dos resultados em sete municípios moçambicanos

Os partidos da oposição em Moçambique devem apresentar recursos face aos resultados das eleições autárquicas de 10 de outubro em pelo menos sete municípios, anunciou esta quinta-feira o Centro de Integridade Pública (CIP), organização não-governamental.

O mandatário da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), André Majibire, já tinha dito na segunda-feira à Lusa que o partido ia apresentar recurso em cinco autarquias.

O boletim eleitoral do CIP tinha anunciado também na quarta-feira que o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido moçambicano, ia recorrer, elevando para sete o número de municípios em que os números vão ser contestados judicialmente: Moatize, Alto Molocué, Marromeu, Monapo, Tete, Milange e Chimoio. Nalguns casos os dois partidos da oposição avançam juntos, noutros em separado, acrescenta.

Resultados oficiais divulgados no domingo dão vitória à Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, em 44 municípios, e à Renamo em oito autarquias, enquanto o Movimento Democrático de Moçambique (MDM), terceiro maior partido, ganhou no município da Beira. Relativamente a 2013, a Frelimo perde cinco municípios para a oposição.

