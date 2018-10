Presidente do Turismo do Norte detido por corrupção

A Polícia Judiciária deteve o presidente do Turismo do Norte, Melchior Moreira, por suspeitas de corrupção, confirmou o Observador. Na operação divulgada esta quinta-feira pela diretoria do norte, as autoridades revelam que foram detidos dois outros dirigentes do Turismo do Norte e dois empresários que beneficiaram do esquema.

Segundo o Correio da Manhã, houve buscas na sede do Sporting de Braga e o Vitória de Guimarães.

No inquérito aberto pelo Ministério Público investigam-se crimes de corrupção, tráfico de influências e participação económica em negócio. Suspeita-se que houvesse viciação de concursos públicos para beneficiar as duas empresas suspeitas em valores que “ascendem vários milhões de euros”.

Na operação, com o nome de código “Éter”, realizada esta quinta-feira foram detidos cinco suspeitos e foram feitas buscas domiciliárias e não domiciliárias em “entidades públicas e sedes de empresas”.

A investigação centrou-se, apurou o Observador, na atividade do Turismo do Norte onde se percebeu que os seus dirigentes (foram detidos três) viciavam os concursos públicos e atribuíram determinados contratos por ajuste direito para favorecer as empresas.

As 11 buscas foram feitas nas regiões de Porto, Gaia, Matosinhos, Lamego, Viseu e Viana do Castelo e estiveram envolvidos 50 elementos da Polícia Judiciária, incluindo inspetores, peritos informáticos e peritos financeiros e contabilísticos.

Os detidos, entre os 42 e os 54 anos, vão ser presentes a tribunal.

Continuar a ler