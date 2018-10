“Bom dia, avô!”. A brincadeira da GNR com a polémica dos beijinhos aos avós

A Guarda Nacional Republicana decidiu reagir com humor à polémica iniciada na passada segunda-feira no programa “Prós e Contras”, da RTP. Durante o programa, que tinha como tema principal o movimento #MeToo, o professor universitário Daniel Cardoso afirmou que as crianças não devem ser obrigadas pelos pais a dar beijinhos aos avós. Isto porque, segundo o professor, “estamos a educar para a violência sobre o corpo da outra e do outro desde criança”. Nas redes sociais, a GNR partilhou uma imagem de uma criança a dar um beijinho a um agente e acrescentou a descrição: “Bom dia, avô! Bom serviço!”.

Ainda que a GNR não tenha feito qualquer referência direta à polémica na publicação, a maior parte dos utilizadores percebeu o segundo sentido da imagem e declarou apoio à forma bem disposta como a autoridade decidiu abordar o assunto.

Durante o programa, Daniel Cardoso defendeu que “é preciso falar de educação de forma concreta” porque “a educação é quando a avózinha ou o avôzinho vai lá a casa e a criança é obrigada a dar o beijinho à avózinha ou ao avôzinho”. “Isto é educação, estamos a educar para a violência sobre o corpo do outro e da outra desde crianças. Obrigar alguém a ter um gesto físico de intimidade com outra pessoa como obrigação coerciva é uma pequena pedagogia que depois cresce”, acrescentou o professor universitário.

