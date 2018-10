Como são os esqueletos dos animais? Este zoo publicou raios-x para descobrir

Um jardim zoológico no estado norte-americano do Oregon publicou na conta oficial do Twitter as radiografias que fez a alguns dos animais durante uma consulta de rotina. As imagens mostram o interior do corpo de pítons-real ou de camaleões, o pormenor da pata de um tigre e a constituição da cauda de um castor. Todas foram captadas num exame anual a que os animais foram submetidos no ano passado, mas agora o jardim zoológico decidiu libertar mais imagens dos bichos que lá vivem para celebrar o Halloween. E algumas das publicações já recolheram 16 mil “gostos” dos internautas.

In honor of #WorldGothDay let's visit the gothy metal album cover world of animal X-rays ???? pic.twitter.com/HjLtmozffV — Oregon Zoo (@OregonZoo) May 22, 2018

As radiografias são técnica de exame de imagem que utilizam os raios-x — uma forma de radiação eletromagnética — para conseguir imagens do interior de um objeto cuja constituição não seja uniforme. É graças a imagens como estas que podemos ver ao pormenor o esqueleto de uma das pítons mais pequenas (e menos conhecidas) do mundo, decifrar as bolsas de gases que os ouriços guardam o estômago e o movimento dos ossos de uma coruja quando ela levanta voo.

Mas estas radiografias são especiais: o zoo de Oregon tem uma das máquinas mais avançadas para este efeito, que foi doada em 2009 pelo Hospital Veterinário de Banfield. É especializada em radiografias para a medicina veterinária, por isso permite estudar o movimento dos animais e assegurar o seu estado de saúde sem que os bichos precisem de levar anestesias muito fortes. E algumas dessas máquinas são tão grandes que podem examinar animais como leões, elefantes e girafas.

Foi o que aconteceu quando estas imagens foram captadas. A pata de tigre que pode ver na fotogaleria pertence a um tigre-siberiano com 145 kg. A cobra que foi examinada, embora seja das mais pequenas, tem centenas de vértebras. E a enguia-lobo tem dentes tão fortes que conseguem morder conchas duras.

Veja todas as imagens na fotogaleria.

Continuar a ler