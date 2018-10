Engano ou roubo? Convidados de gala literária levam livros que estavam nas mesas para fins de decoração

Gemma Xifré já deve estar arrependida de ter cedido os livros raros da sua livraria, a Maldà, em Barcelona, para servir de decoração à cerimónia de entrega do Prémio Planeta 2018. Dispostas como centro de mesa, atadas por uma pequena corda de sisal e com um arranjo de flores em cima, estavam ali raridades capazes de levar qualquer bibliófilo à loucura: primeiras edições de obras de renome no panorama literário hispânico, como”La esfinge Maragata” de Concha Espina, editado em 1914; ou “Història d’una pobre noia”, de Folch i Torres e do ano de 1928.

O problema para a livreira é que, possivelmente sem consciência disso, muitos dos bibliófilos que foram àquela cerimónia cometeram mesmo uma loucura: pegaram nos 500 livros e levaram-nos para casa.

O alerta foi dado pela jornalista e escritora Llucia Ramis no Twitter: “Todos aqueles que tiraram os livros dos centros de mesa como lembrança podem devolvê-los, por favor? Não eram presentes.”

Tots els qui vàreu agafar llibres del centre de taula com a souvenir, podríeu tornar-los, per favor? No eren de regal. https://t.co/mbRLhCYCne — Llucia Ramis (@lluciaramis) October 17, 2018

O caso insólito levou mesmo a que a pergunta básica fosse feita por outro utilizador do Twitter: “Um momento. Puseram livros em cima das mesas de um prémio literário e não se podia levá-los?”. A resposta da jornalista confirmou as suspeitas: “Sim. Eram decoração. Mas já sabes como são os amantes da literatura, que vemos primeiras edições, joias descatalogadas, clássicos preciosos e coisas assim em todo o lado”.

Sí. Eren de decoració. Però ja saps com som els amants de la literatura, que per tot pensam veure primeres edicions, joies descatalogades, clàssics preciosos, i coses així. pic.twitter.com/2hqZSIxK77 — Llucia Ramis (@lluciaramis) October 17, 2018

Desde a cerimónia, que teve lugar em Barcelona esta terça-feira, a proprietária da livraria, Gemma Xifré tem pedido àqueles que foram à gala da Planeta que entreguem os livros que retiraram das mesas. Já houve uns quantos a fazerem-no. “Não vou dizer quantos. Acima de tudo, está a privacidade”, disse a livreira ao El Periódico.

Gemma Xifré só quer mesmo os livros de volta — nem um pedido de desculpas pede. “Não, não é preciso. Ninguém tem culpa. Foi tudo um mal entendido”, disse àquele jornal.

O escritor e jornalista Victor Amela, que esteve presente na cerimónia, já fez o seu mea culpa e comprometeu-se a devolver os livros. “Este sábado, 20 de outubro, às 18h00, devolverei os livros de de centro de mesa da cerimónia Planeta 2018 que tenho em custódia desde segunda-feira. Convoco os outros custódios a uma celebração na livraria Maldà”, escreveu no Twitter.

¡ATENCIÓN! Este sábado 20-O a las 18:00h. devolveré el #CentroLibrosPlaneta2018 que custodio desde el lunes: convoco a otros custodios a concelebrar en la Llibreria @LaMaldaAribau (llibres molt ben relligadets per nens discapacitats de Fundació @Fupar) @juansotoivars @lluciaramis pic.twitter.com/uWCw9x2dpI — VÍCTOR AMELA (@amelanovela) October 18, 2018

Os livros em questão foram alugados pela Fundação Fupar, organização que promove a inclusão social e laboral de adultos com deficiência. Esta fundação tem participado na organização da cerimónia de entrega do Prémio Planeta nos últimos sete anos. A Planeta ainda não se pronunciou sobre o sucedido.

