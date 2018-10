Gabinete do secretário de Estado do Interior em Castelo Branco

O gabinete do novo secretário de Estado da Valorização do Interior, João Paulo Catarino, vai localizar-se em Castelo Branco, anunciou esta sexta-feira o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira.

O anúncio foi feito por Pedro Siza Vieira durante um debate sobre interioridade na Assembleia da República, quando respondia à deputada do partido ecologista “Os Verdes”, Heloísa Apolónia.

A Secretaria de Estado da Valorização do Interior, criada na remodelação governamental do último fim-de-semana, é chefiada por João Paulo Catarino, que exercia as funções de coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior.

