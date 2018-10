Google Maps ajuda marido a apanhar mulher infiel

O Google Maps é uma ferramenta online da Google que permite ver imagens de satélite e tiradas na rua, através do Street View, de grande parte do planeta. Pode ser bastante útil para conhecer, virtualmente, locais que nunca se visitou ou preparar uma viagem. Contudo, para um cidadão peruano, foi a maneira de descobrir que a mulher o traiu.

O insólito foi noticiado pelo jornal local “La Cronica.com” . Um peruano, que não foi identificado, estava a utilizar a funcionalidade Google Street View, no Google Maps, para ver o caminho debaixo da Ponte dos Suspiros de Barranco, em Lima, e viu uma mulher num banco de rua com um homem deitado no seu colo. Mesmo estando as faces desfocadas, como é norma da Google no serviço por motivos de privacidade, as características físicas não deixaram dúvidas.

O peruano confrontou a mulher com as imagens que tinha sido recolhidas pela Google em 2013. Foi o suficiente para a mulher infiel assumir que o tinha traído e o casal divorciar-se. A imagem ainda está no serviço da Google, aqui.

