Julian Wilson não larga Medina e apura-se para os quartos de final em Peniche

O surfista australiano Julian Wilson carimbou esta sexta-feira o acesso aos quartos de final do Meo Rip Curl Pro Portugal, 10.ª e penúltima etapa do circuito mundial, e continua na luta pelo título mundial com Gabriel Medina.

Contudo, naquele que foi o único heat do dia e o último da ronda quatro, e só com australianos a competir, até foi Owen Wright, carrasco do português Miguel Blanco na segunda fase, a superiorizar-se, com 12,16 pontos (6,33 e 5,83), aos compatriotas Julian Wilson, que obteve 12,10 (6,63 e 5,47), e Adrian Buchan, que fez 11,13 (4,83 e 6,30) e foi eliminado.

A eliminação de Filipe Toledo, segunda da hierarquia, na ronda três, deixou Medina com mais possibilidades de conseguir o título mundial, que conquistou em 2014, se vencer em Peniche e Wilson não chegar às meias-finais.

Após este heat, a organização da prova agendou nova chamada para sábado, para um possível reinício da competição às 08h00. O período de espera do Meo Rip Curl Pro Portugal prolonga-se até 27 de outubro, na praia de Supertubos, em Peniche.

Continuar a ler